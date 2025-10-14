Monaldi, Napoli: Record di trapianti cardiaci, un successo nazionale.

Il centro cardiologico Monaldi di Napoli si conferma un punto di riferimento nazionale per i trapianti di cuore, raggiungendo quota 19 interventi nel 2025, un dato che consolida il trend positivo iniziato nell’anno precedente, quando erano stati eseguiti 20 trapianti.

Questo incremento, che testimonia un’accelerazione significativa rispetto agli anni passati, riflette l’efficacia di un nuovo modello organizzativo introdotto dalla direzione generale, guidata da Anna Iervolino, con ambiziose proiezioni di ulteriore crescita nel corso del 2025.

L’ultimo intervento, coronamento di un percorso clinico complesso e delicato, ha visto protagonista una paziente che ha ricevuto un cuore nuovo grazie all’abilità e alla competenza dell’