Capri Hollywood 2025: Del Toro e Panahi Trionfano al Festival

Capri Hollywood, 2025: Un Crogiolo di Visioni e TalentiSulla pittoresca isola di Capri, l’attore anglo-italiano Vincent Riotta ha presieduto l’attesissima cerimonia di premiazione della trentesima edizione di Capri Hollywood, un evento che celebra l’eccellenza cinematografica internazionale e il panorama culturale italiano.

Il festival, più che una semplice competizione, si è configurato come un momento di riflessione sull’evoluzione del linguaggio cinematografico e sull’impatto delle opere sullo spettatore contemporaneo.

Il fulcro della serata è stato l’assegnazione del Capri Award – Film dell’Anno a “Frankenstein” di Guillermo del Toro, un’opera che Riotta ha definito “un trionfo di immaginazione e potenza narrativa, capace di trascendere i confini del genere e di parlare direttamente al cuore del pubblico”.

Il riconoscimento sottolinea la capacità del film di coniugare elementi popolari con una profonda autorialità, incarnando lo spirito innovativo che Capri Hollywood intende premiare.

Insieme al premio principale, “Frankenstein” ha ricevuto anche il Capri Visionary 2025 per costumi, scenografia e trucco e parrucco, testimoniando la cura meticolosa e l’abilità tecnica che hanno caratterizzato la sua realizzazione.

Paul Thomas Anderson, acclamato regista americano, si è aggiudicato il Capri Award – Regista dell’Anno per “Una battaglia dopo l’altra,” un’opera complessa e stratificata che esplora le dinamiche del potere e della fragilità umana.

Leonardo DiCaprio, protagonista del film, è stato premiato come miglior attore, consolidando la sua posizione di uno degli interpreti più talentuosi e versatili della sua generazione.

Un riconoscimento speciale è andato a Teyana Taylor, giovane attrice che ha conquistato la critica e il pubblico con la sua interpretazione magistrale, ottenendo il premio come miglior attrice non protagonista.

Il premio per il miglior cast è stato assegnato a Jay Kelly per il contributo significativo in “Noah Baumbach,” mentre Adam Sandler ha ricevuto un Capri Award per la sua performance di rilievo come miglior attore non protagonista, dimostrando come il talento possa emergere anche in contesti inaspettati.

Emma Stone, con una performance intensa e memorabile in “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, ha ricevuto il premio come miglior attrice, sottolineando la sua capacità di interpretare ruoli complessi e sfidanti.

Il panorama internazionale si è arricchito con il trionfo di “Un semplice incidente” di Jafar Panahi, film che si è distinto per la sua capacità di affrontare temi sociali delicati con sguardo acuto e commovente, conquistando il premio come miglior Film Internazionale dell’Anno e il riconoscimento per la miglior sceneggiatura.

La pellicola, candidata all’Oscar dalla Francia, ha suscitato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sul ruolo del cinema come strumento di denuncia.

Un riconoscimento importante è andato a “Train Dreams,” scritta da Clint Bentley e Greg Kwedar, premiata per la miglior sceneggiatura non originale e per la suggestiva fotografia, che evoca atmosfere malinconiche e suggestive.

Il Capri Award – Film d’animazione è stato assegnato a “KPop Demon Hunters,” che ha incantato il pubblico con la sua originalità e la vibrante colonna sonora, premiata con la miglior canzone originale, “Golden”.

Il documentario “The Perfect Neighbor” ha offerto uno sguardo profondo e inquietante sulla natura umana, aggiudicandosi il premio come documentario dell’anno.

Kathryn Bigelow ha visto il suo ultimo film, “A House of Dynamite,” premiato per il montaggio impeccabile e la magistrale resa sonora.

Sul fronte del cinema italiano, “Follemente” di Paolo Genovese ha conquistato il Capri Award come miglior film dell’anno, mentre Mario Martone ha ricevuto il premio come miglior regista per “Fuori”.

Gianfranco Rosi si è distinto con il miglior documentario “Sotto le nuvole”.

La serie TV “Sandokan,” produzione Lux Vide-Rai Fiction, ha ottenuto il premio come miglior Serie Tv, confermando il successo e la qualità della fiction televisiva italiana.