Tullio De Piscopo a 80 anni: un ultimo, emozionante tour

Nell’imminente primavera del 2026, il panorama musicale italiano si illuminerà con “80 Tullio – The Last Tour… Nun ‘o saccio!”, un viaggio emozionale e sonoro celebrativo degli ottant’anni di Tullio De Piscopo, figura imprescindibile e poliedrica della cultura popolare italiana.

Prodotto da CE Agency e JM Production Booking Agency, il tour partirà dal Teatro Augusteo di Napoli, per poi estendersi in un percorso ricco di date in diverse città italiane, offrendo un’esperienza unica al pubblico.

Il concerto non sarà una semplice riproposizione dei successi, ma un vero e proprio affresco artistico, un’immersione nella straordinaria parabola musicale di De Piscopo, che ha saputo fondere sapientemente melodie partenopee, influenze jazzistiche, incursioni pop e collaborazioni d’autore.

Il repertorio, un caleidoscopio di atmosfere, spazierà dai classici intramontabili come “Andamento lento”, “E Allora e Allora”, “Primavera (Stop Bajon)”, “Qui gatta ci cova”, “’E fatto ’e sorde! E?”, e l’irresistibile “Libertango”, a brani meno noti, ma altrettanto significativi, che testimoniano la continua ricerca sonora e l’incessante sperimentazione dell’artista.

Il tour si configura come un’occasione irripetibile per ripercorrere non solo la carriera musicale di De Piscopo, ma anche le figure artistiche che lo hanno profondamente ispirato.

Un sentito omaggio sarà dedicato a Pino Daniele, James Senese e Astor Piazzolla, maestri che hanno contribuito a plasmare il suo percorso creativo, intrecciando il linguaggio della musica napoletana con la raffinatezza del jazz e la passione del tango.

La carriera di Tullio De Piscopo è costellata di collaborazioni leggendarie, testimonianza della sua apertura mentale e della sua capacità di dialogare con artisti di diverse generazioni e provenienze.

Dalle irriverenze di Enzo Jannacci e Giorgio Gaber alla profondità spirituale di Franco Battiato, passando per l’eleganza del jazz con Gerry Mulligan e Chet Baker, fino alle contaminazioni ritmiche di Quincy Jones e la maestria di Wayne Shorter, l’elenco dei suoi sodalizi è una vera e propria galleria dei grandi del panorama musicale internazionale.

Si spazia poi dalle performance con Mina e Adriano Celentano, alle sensibilità poetiche di Lucio Dalla e Fabrizio De André, disegnando un quadro a tutto tondo di un artista sempre proiettato verso nuove frontiere espressive.

In concomitanza con il tour, sarà pubblicato “80 Tullio”, un cofanetto in edizione limitata composto da quattro vinili, un vero e proprio tesoro che ripercorre l’intera traiettoria artistica di De Piscopo.

Le prime ottanta copie saranno realizzate in prezioso vinile “Oro”, impreziosite da una numerazione esclusiva e dalla firma autografa dell’artista, a testimonianza di un valore aggiunto e di un legame ancora più intenso con i suoi più affezionati sostenitori.

Il riconoscimento ricevuto nel 2025, il prestigioso titolo di Ambasciatore delle 100 Eccellenze Italiane nel mondo, confermato da una solenne cerimonia a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, consolida l’immagine di De Piscopo come icona della creatività italiana, capace di esportare nel mondo valori e tradizioni con un linguaggio universale e inimitabile.

“80 Tullio” non è solo un tour, ma un vero e proprio tributo a una vita dedicata alla musica, un viaggio emozionante che celebra un artista unico e irripetibile.