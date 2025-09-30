Kimbo punta all’espansione globale: 5 milioni di euro per il futuro.

Kimbo, l’iconica torrefazione napoletana, proietta il proprio sguardo verso un futuro di espansione globale, supportata da un significativo finanziamento di 5 milioni di euro erogato da Mediocredito Centrale (MCC).

Questo investimento si inserisce in un più ampio plafond di 50 milioni destinato a sostenere le aziende del settore della torrefazione, un comparto attualmente gravato da sfide economiche accentuate dall’impennata dei costi delle materie prime, in particolare del caffè verde.

La visione di Kimbo, come espresso dal Direttore della Business Unit Internazionale, Luca Piccini, trascende la semplice commercializzazione di un prodotto di eccellenza.

L’ambizione è quella di diffondere nel mondo l’esperienza culturale e sensoriale intrinseca al caffè di Napoli, un elemento capace di creare connessioni e abbattere barriere tra diverse culture.

L’internazionalizzazione, lungi dall’essere una strategia secondaria, rappresenta il perno attorno al quale si articola il piano di crescita del gruppo, estendendosi fino al 2029.

Le proiezioni per il quinquennio 2025-2029 delineano investimenti strategici volti a potenziare la capacità produttiva e a favorire lo sviluppo commerciale sia in Italia che nei mercati esteri.

Massimo Iasi, Group CFO di Kimbo, conferma l’impegno verso l’espansione, individuando aree di crescita prioritarie dall’Europa orientale alla Francia, dal Regno Unito agli Stati Uniti, dimostrando una visione olistica e mirata del business.

In un contesto di mercato segnato da crescenti pressioni sui costi, la decisione di Kimbo di preservare l’integrità qualitativa del prodotto emerge come un atto di coerenza e resilienza.

Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale, sottolinea con orgoglio il supporto a Kimbo, definita “eccellenza agroalimentare del Mezzogiorno”, evidenziando l’importanza di sostenere realtà che incarnano valori di qualità e tradizione.

Il Chairman di Kimbo Spa, Mario Rubino, conclude con una dichiarazione significativa: la qualità, forgiata attraverso decenni di impegno e dedizione, non è negoziabile.

Questa filosofia, che pone il prodotto al centro e rifiuta compromessi sulla sua essenza, rappresenta il pilastro su cui si fonda la strategia di Kimbo, un elemento cruciale per affrontare le sfide attuali e costruire un futuro prospero nel panorama globale del caffè.

L’investimento di MCC non è solo un sostegno finanziario, ma un riconoscimento della forza e dell’identità di un marchio che porta con sé l’anima del caffè napoletano.