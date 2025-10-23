Tagli alle infrastrutture: il futuro del trasporto pubblico a rischio.

La manovra finanziaria in corso proietta un’ombra di incertezza sul futuro delle infrastrutture di trasporto pubblico in Italia, con tagli significativi previsti per progetti strategici di mobilità urbana e regionale.

Un’analisi dettagliata delle tabelle di riprogrammazione rivela una riduzione complessiva dei finanziamenti destinati al potenziamento e all’ampliamento della rete di metropolitane e ferrovie ad alta velocità, sollevando interrogativi sulla continuità e l’efficacia degli interventi programmati.

Il caso della linea C della metropolitana romana appare particolarmente critico, con un definanziamento previsto di 50 milioni di euro nel 2026.

Questa riduzione, unita alle sfide tecniche e gestionali già note, rischia di compromettere il completamento della linea e di ritardare i benefici attesi per la città, in termini di decongestione del traffico e miglioramento della qualità della vita.

Analogamente, la linea M4 di Milano subirà una riduzione di 15 milioni di euro, un ammanco che potrebbe influire sulla velocità di realizzazione delle opere residue e sulla capacità di integrare la linea con il resto della rete di trasporto milanese.

L’impatto finanziario non si limita alle metropolitane; il progetto di connessione ferroviaria tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, cruciale per il sistema dei trasporti campani, vedrà una diminuzione di 15 milioni di euro, con possibili ripercussioni sulla fornitura di materiale rotabile e sulla tempistica dell’opera.

Il quadro si fa ancora più complesso se si considerano i tagli previsti per il Fondo per la Mobilità Sostenibile, ridotto di 13 milioni di euro nel 2026, e il Fondo per lo Sviluppo di Ciclovie Urbane, che subirà una diminuzione di 2 milioni.

Queste riduzioni colpiscono direttamente interventi volti a promuovere modalità di trasporto alternative all’auto privata, penalizzando gli sforzi per ridurre l’inquinamento atmosferico e incentivare uno stile di vita più salutare e rispettoso dell’ambiente.

La manovra finanziaria, se confermata, pone seri interrogativi sulla priorità attribuita al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile nel contesto delle politiche nazionali.

La riduzione dei finanziamenti, oltre a compromettere la realizzazione di opere strategiche, rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di rallentare il progresso verso un sistema di trasporti più efficiente, inclusivo e rispettoso dell’ambiente.

È necessario un ripensamento urgente delle scelte programmatiche, al fine di garantire la continuità degli investimenti nel settore e di promuovere una mobilità più sostenibile per il futuro del Paese.

La necessità di trovare soluzioni alternative, come la ricerca di fonti di finanziamento private o la revisione dei progetti per renderli più efficienti, si fa sempre più impellente.