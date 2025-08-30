Napoli-Cagliari: Vittoria agrodolce, manca il pivot.

Il Maradona detiene il fiato sospeso per novantacinque minuti, poi esplode in un boato liberatorio, soffocato fino a poco prima dalla paura di un pareggio immeritato.

Il Napoli, provato dalle fatiche e dalle assenze, conquista una vittoria agrodolce contro un Cagliari gagliardo e ben organizzato, sigillando il risultato con un gol di Anguissa che, a tempo scaduto, sembra strappato dalle fauci del destino.

L’incontro si rivela una fotografia impietosa delle dinamiche che attanagliano la squadra di Conte.

L’assenza di Lukaku, pivot imprescindibile nello scorso campionato, si palesa con una chiarezza dolorosa.

Il peso del gol, la capacità di creare spazi, la presenza fisica che incute timore nella retroguardia avversaria: tutto sembra mancare.

L’attacco partenopeo, privo di una figura di riferimento, si dibatte in un’evidente carenza di mordente, faticando a tradurre il possesso palla in occasioni concrete.

Il Cagliari, d’altro canto, si dimostra una squadra solida, capace di contenere le avanzate azzurre e di impensierire la difesa avversaria con ripartenze rapide e precise.

Merita, senza dubbio, un risultato più equo, un riconoscimento per la grinta e l’organizzazione che l’hanno contraddistinta per tutta la durata del match.

La vittoria, pur essendo meritata per i lampi di gioco mostrati nel corso dell’incontro, lascia l’amaro in bocca.

E’ un segnale, forse, che l’attesa di Hojlund, l’attaccante designato per risollevare le sorti offensive del Napoli, non è più dilazionabile.

L’arrivo del danese, tuttavia, non dovrà essere inteso come una panacea, ma come l’inizio di un percorso di reinserimento e di integrazione in una squadra che, al momento, fatica a ritrovare la propria identità e la propria efficacia.

Il gol di Anguissa, un’inversione improvvisa e inaspettata del destino, non deve mascherare le fragilità che emergono chiare in questo avvio di stagione.

Il campionato è lungo e complesso, e il Napoli dovrà affrontare le prossime sfide con maggiore lucidità e concretezza, consapevole di dover lavorare sodo per riconquistare la fiducia dei propri tifosi.