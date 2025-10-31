Napoli nel cuore: chiarimenti e rispetto per un legame indissolubile.

La mia esperienza calcistica ha lasciato tracce indelebili in ogni luogo in cui ho operato, e Napoli occupa un posto speciale in questo percorso.

La bellezza del gioco espresso, la vittoria dello scudetto, un trionfo costruito con passione e abilità, hanno generato un legame profondo con la tifoseria azzurra.

Questo legame, profondamente radicato, trascenderà qualsiasi divergenza o polemica legata alle mie scelte professionali successive.

Recentemente, l’attenzione mediatica si è concentrata su un particolare tatuaggio, raffigurante lo stemma del Napoli, un gesto che ha suscitato un ampio dibattito.

È stato un momento significativo, soprattutto considerando il prelievo di sangue a cui sono stato sottoposto, con l’indicazione precisa di non toccare il braccio dove si trova il tatuaggio, come a voler preservare un ricordo inviolabile.

Ritengo necessario chiarire un’interpretazione distorta di alcune mie affermazioni.

La frase relativa al non indossare una tuta si riferiva specificamente a una particolare stagione calcistica, un contesto ben definito e circoscritto.

L’estrapolazione e la rielaborazione di queste parole hanno creato un’immagine che non rispecchia la realtà dei fatti, alimentando un equivoco che desidero stemperare.

La mia professione, quella di allenatore, è una passione che mi spinge a cercare costantemente nuove sfide e opportunità di crescita.

Rifiutare un percorso professionale significativo, quando presentato, non è un’opzione praticabile.

Il desiderio di continuare ad allenare è intrinseco al mio essere e mi motiva a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi, pur mantenendo un profondo rispetto per il passato e per le persone che ho avuto il privilegio di conoscere e guidare.

La mia storia calcistica è un mosaico di esperienze, trionfi e relazioni umane, e ogni tassello contribuisce a definire l’uomo e il professionista che sono oggi.