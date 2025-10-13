Napoli, ripartenza col fuoco: infortuni e Champions League

Il Napoli si appresta a riprendere la stagione con un calendario fitto di impegni, un percorso segnato dall’entusiasmo per le recenti performance dei suoi giocatori in nazionale e dall’incerto quadro degli infortunati.

L’orizzonte è costellato di partite cruciali tra campionato e Champions League, un test importante per la tenuta fisica e mentale della squadra.

L’apporto di alcuni elementi chiave, tornati dai rispettivi impegni internazionali con il morale alto, rappresenta una ventata di freschezza.

Hojlund, in particolare, si presenta arricchito dalla fiducia derivante dalle reti segnate con la nazionale danese, un segnale tangibile della sua crescita e della sua capacità di incidere nel gioco.

Parallelamente, McTominay ha colmato un digiuno realizzativo, ritrovando la sensazione del gol che gli mancava da tempo, un fattore che potrebbe rilanciare la sua stagione e consolidare il suo ruolo all’interno del collettivo.

La sfida di Torino si configura come un banco di prova immediato.

Conte spera di poter contare su un contributo significativo anche da De Bruyne, reduce da una prestazione opaca con il Belgio.

La delusione per lo 0-0 casalingo contro la Macedonia del Nord è palpabile, aggravata dalle critiche mosse al CT Garcia per la posizione defilata assegnata al fantasista, un’interpretazione tattica che lo ha tenuto lontano dalle zone cruciali dell’area avversaria.

L’emergenza in infermeria è una preoccupazione costante.

La difesa, in particolare, risente dell’assenza di giocatori chiave come Buongiorno, il cui recupero rappresenta una priorità.

Anche per Rrahmani, Lobotka e Politano l’attesa è sospesa, nella speranza di un rapido miglioramento delle rispettive condizioni fisiche.

La loro assenza pesa significativamente sulle opzioni tattiche a disposizione di Conte.

Il percorso del Napoli non si limita al campionato: la Champions League chiama, con una sfida determinante in programma ad Eindhoven. L’obiettivo primario è mantenere la leadership in campionato, ma allo stesso tempo si mira a fare progressi significativi nella competizione europea, un traguardo che richiede un impegno costante e una gestione attenta delle energie.

Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro del Napoli, mettendo alla prova la resilienza, la coesione e la qualità di una squadra chiamata a superare un periodo intenso e impegnativo.