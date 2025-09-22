Cisl: proposte per il ceto medio e crescita economica.

La Cisl interviene con proposte concrete e responsabili per affrontare le complesse sfide che gravano sull’economia nazionale e sulla vita delle famiglie italiane.

Il segretario generale, Daniela Fumarola, ha delineato un pacchetto di misure mirate a sostenere il ceto medio popolare, duramente provato dalle successive crisi economiche che hanno eroso il suo potere d’acquisto e messo a rischio la sua stabilità.

Al centro dell’azione sindacale vi è una revisione mirata dell’Irpef, con una riduzione della seconda fascia d’imposta dal 35% al 32% per i redditi fino a 60.000 euro.

Questa manovra non si configura come un semplice intervento redistributivo, ma come un investimento nella crescita e nella domanda interna, stimolando la capacità di spesa delle famiglie e incentivando l’economia reale.

L’impegno della Cisl non si limita alla fiscalità.

Si profila un’azione strutturale a favore delle famiglie, con particolare attenzione ai giovani del Sud, aree geografiche che necessitano di politiche mirate per favorire l’occupazione e lo sviluppo.

Si punta a creare opportunità concrete per l’inserimento lavorativo di giovani e donne, attraverso incentivi alle imprese che investono in capitale umano e in progetti di inclusione.

La politica dei redditi, un tema cruciale per il benessere dei lavoratori, sarà oggetto di un rinnovato impegno contrattuale, con l’obiettivo di aggiornare sia i contratti pubblici che quelli privati.

Questo processo mira a garantire una maggiore equità nella distribuzione della ricchezza e a contrastare il divario salariale che affligge ampie fasce della popolazione.

L’erosione del potere d’acquisto, aggravata dall’aumento incontrollato dei prezzi e delle tariffe, rappresenta un’emergenza sociale che richiede interventi immediati.

La Cisl chiede un’azione decisa per contrastare l’inflazione e per tutelare il valore dei salari e delle pensioni, strumenti fondamentali per la sussistenza delle famiglie.

Un altro punto cruciale sollevato dalla Cisl è il recupero dell’effetto del “fiscal drag”, meccanismo che ha vanificato gli effetti positivi di interventi economici precedentemente attuati.

La Cisl si impegna a promuovere una riforma fiscale più equa e progressiva, che consenta di redistribuire la ricchezza in modo più efficiente e di finanziare servizi pubblici essenziali.

La Cisl si distingue per un approccio costruttivo e responsabile, rifiutando la logica dell’opposizione sterile e privilegiando il dialogo con le istituzioni.

In questo contesto, si evidenzia la profonda preoccupazione per le drammatiche situazioni umanitarie in corso in Ucraina e a Gaza, che hanno portato il sindacato a promuovere una raccolta fondi per fornire aiuti concreti alle popolazioni colpite.

Il gesto non è solo un atto di solidarietà, ma un monito alla comunità internazionale affinché si adoperi per trovare soluzioni pacifiche e durature ai conflitti.

L’impegno della Cisl si proietta quindi verso un futuro di equità sociale, sviluppo sostenibile e pace.