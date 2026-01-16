Art Nouveau Week: Villa Pottino e il Mare, un Viaggio nel Liberty Siciliano

Villa Pottino, elegante testimonianza del Liberty palermitano, spalanca le sue porte il 25 gennaio, preludendo all’ottava edizione di Art Nouveau Week, un festival dedicato a celebrare l’eclettismo e la raffinatezza dell’Art Nouveau in Sicilia.

L’evento, in programma dall’8 al 14 luglio, si articola attorno al tema del mare, non solo come ambientazione fisica, ma come forza connettiva che infonde ispirazione all’architettura, all’arte e all’identità territoriale.

L’edizione 2025 si propone come un’immersione approfondita nel patrimonio modernista siciliano, con un itinerario che abbraccia una miriade di città: da Palermo a Catania, Messina, Agrigento, fino a raggiungere le isole minori come Favignana.

Oltre cento esemplari di architettura Liberty saranno riletti attraverso visite guidate tematiche, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire dettagli e significati spesso trascurati.

Il curatore del festival, il prof.

Andrea Speziali, ha annunciato quest’anno una novità particolarmente suggestiva: una mostra-concorso dedicata alle sculture effimere realizzate con la sabbia.

Questa iniziativa ambiziosa proietterà l’Art Nouveau sulla costa italiana, creando installazioni monumentali che reinterpretano il linguaggio stilistico in un contesto naturale dinamico.

Un omaggio speciale sarà dedicato a Villa Pottino, con una sua riproduzione in sabbia che si materializzerà sulle rive del Tirreno, simbolo della transitorietà e della bellezza effimera.

Parallelamente, artisti contemporanei saranno invitati a reinterpretare in chiave moderna edifici iconici dell’Art Nouveau, offrendo una prospettiva innovativa sul patrimonio storico.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla riscoperta e alla riqualificazione di Villa Deliella, un edificio storico martoriato dalla storia, abbattuto durante eventi bellici.

L’associazione Italia Liberty, in collaborazione con il curatore Speziali, promuove un intervento artistico volto a restituire dignità e memoria al luogo, trasformando la ferita in un’opportunità di rigenerazione culturale.

L’idea progettuale, profondamente radicata nel passato, si concretizzerà attraverso la creazione di un’installazione permanente che partirà dal perimetro originario delle mura, l’unico elemento rimasto a testimoniare l’antica bellezza.

Questo perimetro si trasformerà in una grande vasca d’acqua, una fontana perimetrale che, ricalcando l’impianto dell’edificio scomparso, materializzerà ciò che non è più visibile, creando un’esperienza immersiva e commovente per il visitatore.

L’acqua, elemento primordiale e simbolo di vita, diventerà così il mezzo attraverso il quale la memoria di Villa Deliella si rinnova, creando un nuovo punto di riferimento culturale per la città di Palermo e per l’intera Sicilia.

Il progetto si configura come un atto di amore verso il patrimonio culturale, un invito a riscoprire la bellezza del passato e a costruire un futuro sostenibile, radicato nella storia e nell’arte.