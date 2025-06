BAPS e Nexi: Alleanza per l’innovazione nei pagamenti in Sicilia

La Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) e Nexi, leader nel settore dei servizi di pagamento, annunciano una collaborazione strategica a lungo termine, un’alleanza che ambisce a ridefinire l’esperienza di pagamento per famiglie, professionisti e imprese siciliane e non solo. Questa partnership non è un mero accordo commerciale, ma un investimento profondo nel futuro dell’innovazione finanziaria e dell’inclusione digitale nel tessuto economico regionale.Il fulcro di questa sinergia risiede nella creazione di un ecosistema di pagamenti integrato, che trascende le barriere tra il mondo fisico e quello digitale. BAPS, forte della sua radicata presenza sul territorio e della profonda conoscenza delle esigenze locali, si avvale dell’expertise tecnologica di Nexi per offrire soluzioni di pagamento avanzate, fruibili attraverso una vasta gamma di canali: app mobile, internet banking, punti vendita fisici e infrastrutture di pagamento innovative. Questa integrazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di trasformazione digitale della banca, in linea con gli obiettivi delineati nel Piano di Impresa 2025-2027 Futura, che mira a consolidare la leadership locale e ad ampliare l’offerta di servizi innovativi.Per Nexi, la partnership con BAPS conferma il ruolo chiave dell’azienda come partner strategico per le banche italiane, supportandole in un processo di transizione verso un modello di banca digitale, caratterizzato da accessibilità, sostenibilità e resilienza. Questo accordo testimonia la capacità di Nexi di offrire soluzioni personalizzate e scalabili, rispondendo alle specifiche esigenze di ciascuna banca e contribuendo a rafforzare la competitività del sistema bancario italiano nel suo complesso.Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS, ha espresso come la collaborazione con Nexi permetta di materializzare soluzioni di pagamento concrete e facilmente adottabili, sfruttando la forza di un partner tecnologico di rilevanza europea. Questa capacità di attingere a risorse e competenze di livello internazionale è fondamentale per garantire la qualità e l’innovatività dei servizi offerti.Marco Ferrero, Chief Regional Officer di Nexi Italy, ha evidenziato la solida base di scala, competenze specialistiche e capillare presenza sul territorio che Nexi mette a disposizione delle banche italiane. L’obiettivo primario è fornire prodotti e servizi altamente innovativi, capaci di soddisfare le crescenti aspettative dei clienti e di promuovere l’inclusione finanziaria, una dimensione cruciale per garantire che nessuno venga lasciato indietro nell’era digitale. In un contesto economico in continua evoluzione, la partnership tra BAPS e Nexi si configura come un motore di crescita e un catalizzatore di progresso per l’economia siciliana e per l’intero sistema finanziario italiano.