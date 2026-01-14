Oleifici Barbera, tre Sofy Awards: l’eccellenza siciliana conquista il mondo.

L’eccellenza olearia siciliana irradia orgoglio a livello internazionale: Oleifici Barbera, sotto la guida visionaria del CEO Manfredi Barbera, si è confermata protagonista assoluta dei Sofy Awards, un prestigioso riconoscimento nel panorama del food awards globale.

Quest’anno, l’azienda si distingue per un traguardo storico, divenendo la prima impresa olearia italiana a conquistare l’ambita statuetta d’oro per ben tre anni consecutivi – un’impresa che la proietta nell’olimpo dell’agroalimentare di qualità.

“Questo premio,” dichiara Barbera, con emozione, “rappresenta per noi qualcosa di più di un semplice riconoscimento.

È un sigillo di approvazione che sancisce un percorso di ricerca continua, passione e dedizione alla valorizzazione delle nostre radici e all’innovazione sostenibile.

” La vittoria non si limita al mero successo aziendale; essa incarna un modello di sviluppo agricolo responsabile e una profonda connessione con il territorio.

L’olio Kalat, frutto della nuova azienda agricola Amore, ha catalizzato l’attenzione dei giudici, rappresentando un esempio tangibile di come tecnologia avanzata, pratiche agricole sostenibili e secolare tradizione olearia possano coesistere in un’armonia perfetta.

Kalat non è solo un olio extravergine di oliva IGP Sicilia biologico, prodotto in edizione limitata e confezionato in bottiglie numerate, ma è un’affermazione dell’identità siciliana e della sua ricchissima biodiversità.

Il nome Kalat, evocativo e denso di significato, affonda le sue radici nella lingua araba, riprendendo la parola “Qalat,” che significa “castello”.

Questa scelta simbolica sottolinea l’impegno dell’azienda nella tutela del patrimonio culturale e gastronomico locale, un baluardo contro l’omologazione e l’erosione delle tradizioni.

Il castello, in questo contesto, non è solo una struttura fortificata, ma anche un custode di saperi e di un’eredità millenaria.

La filosofia di Oleifici Barbera, incarnata in Kalat, trascende la semplice produzione di olio: è un progetto di valorizzazione del territorio, un investimento nel futuro e un impegno costante verso la qualità e la sostenibilità.

L’azienda si configura, così, come un ponte tra passato e futuro, un esempio virtuoso di come l’agricoltura possa essere motore di crescita economica e sociale, nel rispetto dell’ambiente e della cultura locale.

La vittoria al Sofy Award non è un punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo a perseguire l’eccellenza e a continuare a raccontare il mondo straordinario dell’olio extravergine d’oliva siciliano.