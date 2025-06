Inzaghi al Palermo: Inizia una nuova era per il Palermo

Il Palermo Football Club annuncia con entusiasmo l’accordo con Filippo Inzaghi per la conduzione tecnica della prima squadra, segnando una nuova, ambiziosa fase per il club rosanero. L’accordo, formalizzato in vista dell’inizio stagione sportiva 2024/2025, vede Inzaghi legato al Palermo con un contratto biennale, estendibile per una stagione aggiuntiva in funzione del raggiungimento della promozione in Serie A, obiettivo primario condiviso da tutti gli stakeholders.La nomina di Inzaghi riflette la visione strategica del City Football Group, proprietario del club, e del presidente Dario Mirri, che puntano su una figura di spicco con un solido pedigree tecnico e una comprovata capacità di leadership. Il benvenuto ufficiale è stato espresso attraverso i canali comunicativi del club, sottolineando l’attesa e l’entusiasmo della tifoseria palermitana.Nato a Piacenza nel 1973, Filippo Inzaghi incarna l’eccellenza calcistica italiana. La sua carriera da calciatore, costellata di successi individuali e di squadra, lo ha consacrato come uno dei bomber più prolifici della sua generazione. Undici stagioni al Milan, un periodo emblematico della sua carriera, testimoniano la sua dedizione e il suo talento. Il suo bottino di 291 gol in club, a cui si aggiungono 25 con la maglia azzurra, lo collocano tra i grandi interpreti del calcio italiano.La transizione verso la carriera di allenatore, iniziata nel 2014 con la guida del Milan, ha rivelato un’altra sfaccettatura del suo talento. Inzaghi si è distinto per la capacità di instillare nei suoi team un forte spirito combattivo e una mentalità vincente. Le promozioni ottenute con Venezia, Benevento e Pisa, tre ascensioni consecutive dalla Serie B alla Serie A, testimoniano la sua abilità nel guidare le squadre verso obiettivi ambiziosi.L’ingaggio di Filippo Inzaghi rappresenta per il Palermo Football Club una scommessa sul futuro, un tentativo di riavvicinare il club ai vertici del calcio italiano. L’obiettivo dichiarato è la promozione in Serie A, una sfida complessa che richiederà impegno, sacrificio e una forte coesione di gruppo. Inzaghi, con la sua esperienza e la sua determinazione, è chiamato a guidare il Palermo verso questo traguardo, riaccendendo la passione e l’orgoglio dei tifosi rosanero. L’attenzione si concentra ora sulla definizione dello staff tecnico e sulla pianificazione del mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e capace di interpretare il gioco di Inzaghi, improntato all’attacco e alla ricerca incessante del gol.