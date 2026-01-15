Burlò, processo rinviato: nuove date per l’udienza preliminare

L’udienza preliminare nel complesso procedimento penale che coinvolge l’imprenditore torinese Mario Burlò, 53 anni, è stata posticipata al 2 e al 9 marzo prossimi.

La vicenda, intricata e di ampia portata, vede l’imputato indagato per una serie di violazioni tributarie che hanno investito una società di consulenza fiscale con sede a Terni, al centro di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza.

Il ritorno in Italia di Burlò, precedentemente detenuto per oltre quattordici mesi in Venezuela, aveva reso necessario un precedente rinvio, e continua a rappresentare un fattore logistico determinante per lo svolgimento del processo.

L’inchiesta, che coinvolge un vasto gruppo di trentanove persone, punta a smascherare un presunto sistema fraudolento orchestrato dalla società di consulenza ternina.

L’accusa sostiene che l’azienda, operando come intermediario, avrebbe fornito una facciata di legittimità a operazioni finanziarie opache, in particolare contratti di accollo del debito e compensazioni di crediti tributari che, secondo l’accusa, si sarebbero rivelati inesistenti.

Questo meccanismo avrebbe permesso a terzi di evadere il fisco, sfruttando la complessità del sistema tributario e la mancanza di controlli adeguati.

La vicenda solleva interrogativi significativi non solo sulla responsabilità individuale dei soggetti coinvolti, ma anche sulla regolamentazione e la supervisione delle società di consulenza fiscale.

La presunta attività della società ternina, se confermata, evidenzierebbe un potenziale vuoto normativo che potrebbe essere sfruttato per attività illecite, con gravi ripercussioni per l’erario e per l’economia nazionale.

L’indagine in corso rappresenta, quindi, un’opportunità per rafforzare i controlli e promuovere una maggiore trasparenza nel settore della consulenza fiscale, tutelando l’equità del sistema tributario e contrastando l’evasione fiscale.

Il rientro di Burlò in Piemonte, in attesa dello svolgimento delle udienze, rappresenta un tassello cruciale per l’avvio di una fase processuale che si preannuncia complessa e articolata.