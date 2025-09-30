D’Abrosca e Finanza: Incontro per i diritti e la tutela dei più fragili.

Un incontro significativo ha visto protagonista Matteo D’Abrosca, instancabile paladino dei diritti delle persone con disabilità e fervente sostenitore dei bambini affetti da tumore, presso il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza.

L’attivista, accolto con onori dal Generale Francesco Mazzotta, ha intessuto un dialogo costruttivo con una delegazione di militari, focalizzandosi sulla cruciale necessità di proteggere le fasce più vulnerabili della società.

D’Abrosca, figura di spicco all’interno della Fondazione Maria Rosaria Maglione Onlus, ha portato con sé un bagaglio di esperienza e riconoscimento internazionale, testimoniando la sua dedizione alla sensibilizzazione e alla difesa dei diritti umani dei pazienti oncologici pediatrici.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità per affrontare temi complessi e attuali, tra cui il bullismo, l’emarginazione e ogni forma di violenza perpetrata nei confronti di coloro che si trovano in una condizione di fragilità.

D’Abrosca ha profeticamente sottolineato l’urgenza di un’educazione mirata e di iniziative di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni, spesso coinvolte in atti di odio e discriminazione, evidenziando come la mancanza di empatia e comprensione possa generare conseguenze devastanti.

Il dialogo ha messo in luce la necessità imperativa di una sinergia efficace tra le diverse istituzioni, al fine di offrire sostegno concreto e infondere speranza alle famiglie umbre che si trovano ad affrontare sfide complesse e dolorose.

Il Generale Mazzotta, nel suo intervento conclusivo, ha espresso profonda gratitudine a D’Abrosca per la sua testimonianza toccante e per il suo instancabile impegno a favore dei più deboli.

Ha inoltre sottolineato come il ruolo della Guardia di Finanza, ben oltre la sua primaria funzione di tutela della legalità economico-finanziaria, si traduca in un contributo significativo alla rimozione delle disuguaglianze e delle disparità che ostacolano lo sviluppo sociale e l’integrazione.

Il Comandante ha evidenziato come l’azione della Guardia di Finanza sia intrinsecamente legata alla salvaguardia del benessere collettivo, con particolare attenzione verso i soggetti più esposti a rischi e marginalizzazione.

In un’epoca segnata da crescenti tensioni sociali e da una diffusa mancanza di consapevolezza, un simile incontro non solo rafforza il senso di responsabilità istituzionale, ma rappresenta un importante segnale di speranza e di impegno verso una società più giusta, inclusiva e solidale.

L’auspicio è che questa collaborazione possa ispirare altre iniziative volte a promuovere la cultura della legalità, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani, al fine di costruire un futuro più equo per tutti.