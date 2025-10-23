Per Andrea Prospero, si apre il processo sul web.

L’aula di giustizia di Perugia ha accolto l’inizio dell’udienza cruciale relativa alla richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa del giovane romano, imputato per istigazione e aiuto al suicidio, in relazione alla tragica scomparsa di Andrea Prospero, studente diciannovenne originario di Lanciano.

L’atmosfera era carica di commozione e di un profondo senso di perdita, testimoniata dalla presenza in sala dei genitori e dei fratelli di Andrea, affiancati dagli avvocati Francesco Mangano e Carlo Pacelli, pronti a tutelare i loro diritti e a chiedere chiarezza sulla dinamica che ha portato al lutto.

La proposta di patteggiamento, inizialmente ventilata con una pena di due anni e mezzo da scontare attraverso lavori di pubblica utilità, è stata valutata dai legali come inadeguata e inidonea a riflettere la gravità del fatto, un giudizio che evidenzia la complessità etica e legale di un caso che coinvolge responsabilità mediate dalla tecnologia e dall’interazione virtuale.

L’inchiesta, condotta meticolosamente dalla Procura di Perugia, ha ricostruito un quadro inquietante: un rapporto virtuale, tessuto attraverso le chat di Telegram, dove Andrea e il giovane imputato hanno condiviso pensieri e riflessioni sul tema del suicidio.

Un legame fragile e distante, mai concretizzato in un incontro fisico, ma sufficiente a innescare una spirale di suggestioni e a indirizzare le azioni di Andrea verso un tragico epilogo.

Il giovane romano, attraverso le conversazioni online, avrebbe fornito indicazioni specifiche su farmaci potenzialmente letali, che la vittima, purtroppo, ha poi acquisito.

La famiglia Prospero, profondamente scossa dalla perdita del loro caro, ha espresso la volontà di costituirsi parte civile, non animata da un desiderio di vendetta, ma da un imperioso bisogno di giustizia.

Un atto simbolico che mira a far luce sulle responsabilità individuali e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli insiti nell’uso incontrollato delle piattaforme digitali e sulla necessità di promuovere una cultura della prevenzione e del supporto psicologico, soprattutto tra i giovani.

Il processo, oltre a definire la responsabilità penale dell’imputato, si pone come un’occasione per riflettere sul ruolo delle nuove tecnologie nella formazione delle identità e nella gestione delle emozioni, e per interrogarsi su come contrastare il fenomeno del suicidio, un dramma silenzioso che affligge la nostra società.