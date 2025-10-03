Suárez, l’esame e Perugia: un caso di favori e ombre accademiche

La vicenda che coinvolse Luis Suárez, celebre calciatore uruguaiano, e il suo tentativo di certificazione della conoscenza della lingua italiana presso l’Università per stranieri di Perugia, si è rivelata un intricato nodo di accuse, difese e interrogativi sulla correttezza delle procedure accademiche.

Lungi dall’essere una mera formalità burocratica, l’episodio ha innescato un processo giudiziario che ha messo sotto scrutinio il ruolo di figure chiave dell’ateneo, la professoressa Stefania Spina, direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, e l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli.

Le indagini, descritte dai pubblici ministeri come un “esame farsa”, hanno portato alla luce presunte irregolarità nella gestione della prova, con accuse che ipotizzavano l’istituzione di una sessione d’esame personalizzata per il calciatore, e la successiva divulgazione anticipata dei contenuti della prova.

L’obiettivo, secondo l’accusa, era quello di facilitare il superamento dell’esame da parte di Suárez, garantendogli la certificazione necessaria per poter giocare in Italia.

Le due imputate, durante i loro interrogatori, hanno respinto con veemenza le accuse, sostenendo di aver agito nel rispetto delle normative e senza alcuna forma di favoritismo.

La professoressa Spina ha spiegato che il test per ottenere la certificazione richiede un livello base di competenza linguistica, e che Suárez si era diligentemente preparato, attingendo a risorse didattiche già disponibili pubblicamente sul sito web dell’università.

Ha inoltre aggiunto che la preparazione del calciatore era stata autonoma e che non erano state fornite informazioni privilegiate.

L’ex rettrice Grego Bolli ha dichiarato di non aver seguito da vicino la vicenda e di non aver fornito alcuna indicazione che potesse agevolare il candidato.

Ha sottolineato come l’esame, in quel particolare periodo storico segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, si fosse trasformato in un colloquio orale estremamente breve e strutturato, con un percorso prestabilito, un format che, a detta sua, aveva permesso a tutti i candidati di superare la prova.

Questa semplificazione, innescata dalle restrizioni pandemiche, ha contribuito a creare un contesto in cui l’esame risultò percepito come meno impegnativo, alimentando i sospetti di irregolarità.

La difesa, curata dallo studio legale Brunelli, ha espresso fiducia in un esito favorevole del processo, ribadendo l’integrità delle condotte delle sue clienti.

Tuttavia, l’ombra del dubbio permane, sollevando interrogativi sulla trasparenza dei processi di certificazione linguistica e sulla necessità di garantire l’equità delle opportunità per tutti i candidati.

L’episodio ha contribuito ad accendere un dibattito sull’importanza di salvaguardare l’imparzialità delle istituzioni accademiche e sulla responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel garantire l’integrità del sistema educativo, soprattutto quando si tratta di figure pubbliche di rilievo internazionale.

La vicenda, lungi dall’essere chiusa, continua a rappresentare un caso emblematico di come la notorietà possa intrecciarsi con le dinamiche istituzionali, mettendo a dura prova i principi fondamentali di equità e trasparenza.