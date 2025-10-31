Don Matteo: riprese a Spoleto per la quindicesima stagione

Dopo un intenso periodo di lavorazione a Formello e un primo blocco concluso a Roma il 6 ottobre, la produzione di “Don Matteo”, la celebre fiction Rai 1 firmata Lux Vide (parte del gruppo Fremantle), riprende il suo percorso narrativo tra le vie e le piazze di Spoleto.

Dal 10 novembre al 30 novembre, la città umbra sarà il fulcro delle riprese della quindicesima stagione, un capitolo cruciale per un format che ha saputo conquistare un pubblico vastissimo.

La scelta di Spoleto come location privilegiata testimonia un legame consolidato nel tempo.

La città, rinomata per il suo Festival dei Due Mondi e per il suo ricco patrimonio storico-artistico, offre un’atmosfera unica che arricchisce l’estetica della serie.

Questo ritorno segna un ulteriore tassello in un percorso che ha visto “Don Matteo” evolversi da una semplice fiction a un vero e proprio fenomeno culturale, capace di esportare l’immaginario italiano in tutto il mondo.

Dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia, la serie ha saputo superare barriere linguistiche e culturali, diventando un simbolo di ottimismo e valori positivi.

La quindicesima stagione non sarà solo un ritorno alle atmosfere familiari, ma anche un’occasione per rinnovare il racconto, introducendo nuove dinamiche e personaggi.

Accanto ai volti storici, pilastri indiscussi della serie come Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta (la perpetua Natalina) e Francesco Scali (il sacrestano Pippo), la produzione ha voluto arricchire il cast con presenze di spicco come Valeria Fabrizi, proveniente dal successo di “Che Dio ci aiuti”, e Diletta Leotta, portando con sé una ventata di freschezza.

Queste nuove aggiunte si integreranno nel tessuto narrativo, offrendo al pubblico spunti inediti e interpretazioni stimolanti.

Il ritorno a Spoleto, che si protrae fino a gennaio 2026 con l’ultimo blocco di riprese, non è un evento isolato, ma il coronamento di una collaborazione virtuosa tra il Comune di Spoleto e Lux Vide, in stretta sinergia con Rai Fiction. Questo rapporto di fiducia, che nasce nel 2013 e continua a rafforzarsi, ha permesso di creare un ecosistema favorevole alla produzione di una serie che non solo intrattiene, ma contribuisce anche a promuovere il territorio umbro, valorizzando il suo patrimonio artistico e culturale a livello internazionale.

La scelta di Spoleto sottolinea la consapevolezza che la fiction può essere un potente strumento di sviluppo economico e sociale, capace di generare un impatto positivo sulla comunità locale.

La quindicesima stagione si presenta quindi come un capitolo significativo, un omaggio al passato e una promessa per il futuro di una serie che ha saputo reinventarsi, rimanendo fedele ai valori che l’hanno resa unica nel panorama televisivo italiano.