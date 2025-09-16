Antonella Bundu: La Banana come Risposta all’Odio Razziale

L’episodio che coinvolge Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa alle elezioni regionali toscane, è un doloroso esempio della persistenza di razzismo e intolleranza nel nostro Paese.

A seguito di un post su X di Francesca Totolo, collaboratrice di *Il Primato Nazionale*, rivista legata a CasaPound, in cui si riferiva a Bundu come “sierraleonese con cittadinanza italiana”, la candidata è stata bersaglio di un’ondata di insulti di matrice razziale, culminati in commenti volgari e profondamente offensivi.

L’atto di Bundu, rispondere con una foto sorridente mentre offre una banana, è un gesto potente e simbolico.

Piuttosto che soccombere all’umiliazione, sceglie di trasformare l’arma dell’offesa in un atto di sfida e dignità.

La banana, archetipo di insulto razziale, viene presentata con gentilezza, ribaltando la dinamica dell’aggressore e dell’aggredito.

È una risposta che parla di resilienza, di orgoglio e di rifiuto a essere definita o limitata da pregiudizi infondati.

Il commento di Totolo, che riduce l’identità di Bundu a una somma di origini geografiche e cittadinanza, rivela una logica di esclusione e un tentativo di negare la sua piena italianità.

La questione non è la doppia appartenenza, che arricchisce la società, ma la volontà di sminuire e invalidare l’identità di chi non rientra in una definizione ristretta e stereotipata di “italiano”.

Le successive offese, con espressioni come “Tornatene da dove sei venuta”, “fuori le scimmie dall’Italia” e richieste di “non inserire la vostra religione musulmana”, tradiscono un’ideologia xenofoba e intollerante, che attinge a retoriche discriminatorie e pericolose.

È particolarmente significativo che l’insulto religioso sia stato rivolto a una persona atea, battezzata al Battistero di Firenze, evidenziando la sua totale disconnessione dalla realtà e la sua volontà di offendere a tutti i costi.

L’episodio solleva una questione cruciale: la necessità di confrontarsi con il ruolo e la persistenza di movimenti politici che abbracciano ideologie neofasciste e che, come dimostra questo caso, si nutrono di odio e discriminazione.

La richiesta di Bundu, lo scioglimento di CasaPound, riflette una preoccupazione legittima riguardo alla possibilità di una rappresentanza politica a chi promuove attivamente l’intolleranza e l’odio razziale in un Paese nato dalla Resistenza, un movimento che proprio per la sua essenza ripudiava ogni forma di discriminazione e oppressione.

La vicenda è un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sulla fragilità dei valori di inclusione, tolleranza e rispetto che fondano la nostra Repubblica e sulla necessità di difenderli con fermezza.