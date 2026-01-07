Crob, oasi di bellezza e benessere per pazienti oncologici

Un’oasi di bellezza e speranza: l’Irccs Crob amplia i servizi di supporto oncologico con nuovi spazi dedicati al benessereL’Istituto Regionale di Cancro della Basilicata (Irccs Crob) rafforza il suo impegno verso un approccio olistico alla cura del paziente oncologico con l’inaugurazione di due nuove stanze dedicate al benessere e all’estetica, un’evoluzione significativa dell’impegno consolidato dell’associazione Arcipelago Eva.

Ubicate al piano -1, in prossimità dell’auditorium Cervellino, queste nuove aree rappresentano un ampliamento del già prezioso servizio offerto, ponendo al centro la persona e la sua qualità di vita durante un percorso terapeutico spesso gravoso.

L’evento inaugurale, previsto per giovedì 8 gennaio alle ore 11, vedrà anche la partecipazione di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, testimoniando l’importanza di un supporto che va oltre la mera cura medica.

L’associazione Arcipelago Eva, da tempo presente nell’Istituto con un servizio di volontariato mirato, ha ampliato la sua offerta, introducendo una stanza dedicata all’estetica professionale e un moderno salone di parrucchiere e barberia, un’evoluzione del precedente spazio denominato “Il Giardino di Eva”.

L’arredamento, frutto della generosità e dell’impegno della comunità, è stato realizzato grazie ai fondi raccolti durante una cena di beneficenza che ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama artistico italiano, tra cui Simone Carrino, Flame e Arisa, quest’ultima madrina dell’evento presentato dall’attrice Eva Immediato, che ebbe l’occasione di visitare l’associazione e portare un’ondata di ottimismo e positività.

L’inaugurazione sarà l’occasione per un incontro che vedrà il coinvolgimento di Massimo De Fino, direttore generale dell’Irccs Crob, Nicola Timpone, direttore artistico del Marateale, Eva Marianna Cappiello, presidente di Arcipelago Eva, e Maria Lorenzo, paziente e volontaria, che condividerà la sua esperienza.

La presenza di due classi dell’Istituto di Istruzione Superiore Giustino Fortunato e dell’Istituto Comprensivo ex Circolo Didattico di Rionero sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità nell’offerta di un supporto completo al paziente oncologico.

L’associazione Arcipelago Eva, composta da circa venti volontari – estetisti, parrucchieri, barbieri – offre trattamenti di bellezza e benessere gratuitamente, un gesto di cura e conforto che spesso si traduce in un servizio direttamente al letto del paziente.

Questa iniziativa va oltre l’estetica, includendo un laboratorio creativo e culturale incentrato sull’ascolto, la lettura e l’analisi di immagini, un’oasi di respiro e di scambio che contribuisce al benessere emotivo e psicologico del paziente.

“Per noi, come Irccs Crob, è fondamentale considerare la persona nella sua interezza, al di là della malattia,” sottolinea il direttore generale De Fino.

“L’umanizzazione delle cure è un pilastro del nostro agire e questi nuovi spazi rappresentano un passo importante verso la realizzazione di questo obiettivo, offrendo un rifugio di bellezza e speranza per i nostri pazienti.

” L’iniziativa riflette un modello di cura sempre più orientato al paziente, che riconosce l’importanza del benessere psicologico ed emotivo come parte integrante del processo di guarigione.