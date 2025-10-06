Basilicata: la Lucania si fa film, tra investimenti e talenti.

La Basilicata si proietta con ambizione nel panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Un messaggio chiaro, veicolato attraverso uno spot evocativo con Rocco Papaleo, incarna l’obiettivo della Lucana Film Commission (LFC): affermare il territorio come set privilegiato per produzioni audiovisive di qualità.

La presentazione al Mia Market, il rinomato mercato italiano dell’audiovisivo a Roma, rappresenta un’occasione cruciale per estendere questa visione e attirare investimenti e competenze nel cuore dell’Italia meridionale.

La LFC mira a costruire ponti con produttori, reti televisive, registi e operatori del settore, sia italiani che stranieri, delineando un’offerta territoriale competitiva e un ecosistema favorevole alla creazione cinematografica.

Per facilitare questo processo, viene proposto un “Fam Trip” esclusivo, un viaggio esperienziale di un fine settimana che condurrà operatori chiave alla scoperta di angoli nascosti e paesaggi di rara bellezza, destinati a ispirare nuove narrazioni e a fornire scenari inediti per produzioni future.

Il successo recente della Basilicata come location cinematografica non è frutto del caso, ma il risultato di un approccio strategico e di un investimento costante.

La presenza sul territorio di produzioni di alto profilo, come la serie “Imma Tataranni” e l’imminente ritorno di Francis Ford Coppola, testimonia la capacità della regione di attrarre talenti e di offrire un ambiente stimolante per la creatività.

“La Basilicata si sta rivelando un crocevia di storie e di immagini, un laboratorio di idee,” afferma Margherita Romaniello, presidente della LFC.

“Il nostro impegno è quello di strutturare un’offerta integrata, che valorizzi le maestranze locali, i luoghi unici e l’autenticità del territorio, creando una rete di supporto per le produzioni.

“L’iniziativa si arricchisce ulteriormente con la collaborazione con Cinecittà Lab, che porta per la prima volta in Basilicata un know-how riconosciuto a livello internazionale, offrendo corsi di formazione specializzati per professionisti del settore.

Inoltre, un bando lanciato alla fine del 2023 ha finanziato dieci documentari innovativi, destinati a raccontare storie autentiche e a promuovere la cultura e le tradizioni locali.

Questi progetti, in procinto di essere rilasciati, rappresentano un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo cinematografico della regione, puntando su un cinema di genere, capace di parlare al grande pubblico, ma allo stesso tempo attento alla valorizzazione del patrimonio immateriale e materiale della Basilicata.

Il futuro della cinematografia lucana si prospetta ricco di opportunità e di sfide, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Basilicata come set cinematografico di eccellenza.