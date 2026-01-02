Stellantis: performance a due facce nel 2025

Nel dicembre 2025, Stellantis ha registrato in Italia una performance positiva, con 25.614 nuove immatricolazioni, evidenziando un incremento del 4,6% rispetto alle 24.482 unità vendute nello stesso mese del 2024.

Questo dato si traduce in una quota di mercato consolidata al 23,7%, un miglioramento significativo rispetto al 23,2% dell’anno precedente, che riflette una capacità di risposta efficace alle dinamiche del mercato automobilistico nazionale.

L’aumento delle immatricolazioni in dicembre suggerisce una ripresa della domanda, potenziata forse da incentivi governativi o da specifiche strategie commerciali del Gruppo.

Nonostante l’incoraggiante andamento mensile, la fotografia dell’intero anno 2025 rivela un quadro più complesso.

Stellantis ha totalizzato 424.742 veicoli venduti, un dato che, pur rappresentando un volume considerevole, segna una diminuzione del 6,2% rispetto alle 452.679 unità vendute nel 2024.

Questa flessione annuale, apparentemente contrastante con la crescita del dicembre, può essere interpretata alla luce di diversi fattori.

Potrebbe riflettere l’impatto di incertezze macroeconomiche, di problematiche legate alle catene di approvvigionamento globali, o di un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso segmenti di mercato diversi.

La quota di mercato di Stellantis nel corso del 2025 si è attestata al 27,8%, un lieve calo rispetto al 29% del 2024.

Questa riduzione, seppur modesta, indica una crescente competizione nel settore automobilistico italiano, con l’emergere di nuovi player e la crescente popolarità di modelli elettrici e ibridi, che potrebbero erodere le quote di mercato dei marchi tradizionali.

L’analisi dettagliata delle vendite per singolo marchio all’interno del Gruppo Stellantis (Fiat, Jeep, Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, Lancia, Maserati) sarebbe necessaria per comprendere meglio la dinamica di questa contrazione e individuare le aree di maggiore criticità.

Inoltre, è importante considerare l’evoluzione del mix di prodotti venduti: la composizione delle vendite per tipologia di veicolo (utilitarie, berline, SUV, veicoli commerciali) e per tecnologia di propulsione (termica, ibrida, elettrica) potrebbe fornire indizi preziosi sulle strategie di prodotto adottate e sulla capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato.

L’impegno di Stellantis verso la transizione verso la mobilità elettrica, con investimenti significativi in nuovi modelli e infrastrutture di ricarica, sarà cruciale per il successo futuro del Gruppo nel contesto di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

Infine, l’impatto di fattori esterni, come la politica fiscale, le variazioni dei tassi di interesse e l’andamento generale dell’economia italiana, continuerà a influenzare la performance di Stellantis nel mercato automobilistico nazionale.