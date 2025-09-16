Al via Shopping4good, QVC Italia rinnova l’impegno per ricerca sui tumori femminili

(Adnkronos) –

Dall’1 al 31 ottobre torna Shopping4good, l’esclusivo programma di shopping solidale promosso da QVC Italia per sostenere cause legate al benessere femminile. Ogni edizione prevede la donazione dell’intero ricavato a favore della causa sostenuta, accompagnata da una campagna di comunicazione dedicata, pensata per informare, sensibilizzare e promuovere consapevolezza sul tema scelto. Per l’edizione 2025, in occasione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili e nello specifico a quello al seno, QVC rinnova il suo impegno al fianco di Fondazione Umberto Veronesi Ets, partner storico dell’iniziativa. Una collaborazione che quest’anno celebra 10 anni e che ha già permesso di finanziare 28 borse di ricerca, i cui beneficiari sono stati selezionati attraverso l’annuale bando pubblico di Fondazione Veronesi, contribuendo in modo concreto alla lotta contro i tumori femminili attraverso il sostegno alla ricerca scientifica e alla divulgazione. “Lo shopping fa bene a te e alla ricerca” non è solo il nome della nuova campagna 2025 di Shopping4good, ma il suo significato più profondo: ogni acquisto si trasforma in un gesto di benessere personale e, al tempo stesso, in un’azione concreta di solidarietà. Un piccolo gesto quotidiano che genera un impatto reale, portando un sorriso doppio: a chi acquista e a chi, grazie alla ricerca, riceve nuove possibilità di cura e speranza. Acquistando un prodotto 'Shopping4good' durante il mese di ottobre, si contribuirà così a sostenere il lavoro di ricercatori e ricercatrici impegnati nello sviluppo di progetti di ricerca verso nuove scoperte e cure innovative contro i tumori femminili.

“Shopping4good rappresenta uno dei pilastri più autentici del nostro impegno sociale. È un programma che, anche grazie alla collaborazione di tanti nostri partner che sostengono l’iniziativa, trasforma lo shopping in un gesto consapevole, capace di generare valore per le persone e per le cause che meritano attenzione. In occasione del 15° compleanno di QVC Italia, Shopping4good si conferma come una delle espressioni più significative dell’impegno dell’azienda in ambito di Responsabilità d’Impresa (CR). Un’iniziativa che contribuisce a diffondere una nuova cultura dello shopping: più consapevole, responsabile, orientata al bene comune”, afferma Sarah-Jane Morgan, Ceo di QVC Italia.

Come aderire a Shopping4good e contribuire alla raccolta fondi? Basta acquistare dall’1 ottobre fino al 31 ottobre sul sito www.qvc.it alla pagina dedicata, i prodotti messi a disposizione da prestigiosi brand che supportano l'iniziativa o semplicemente aggiungere una donazione di un euro su qualsiasi altro acquisto. A chi effettuerà la donazione di un euro verrà spedita la cartolina con il visual della campagna e una lista di consigli per una vita all'insegna della salute e della prevenzione, a cura degli esperti di Fondazione Veronesi. Oltre alla selezione di prodotti messi a disposizione dai partner, QVC Italia ha fatto realizzare per questa campagna 2025 uno speciale charity item firmato Diamonique: una collana in argento 925 con pietra pendente e chiusura a moschettone che si potrà acquistare al prezzo di 34,95 euro. Il 100% di tutti questi acquisti e donazioni sarà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi Ets. Ed ecco di seguito la lista dei brand che hanno aderito al progetto per il 2025 mettendo a disposizione una selezione delle loro proposte più iconiche: Ailoria, Amaretti Virginia, Ballarini, Biancoperla, By Suardi, Carillo, Carlotta Neri, Diamonique, Ebarrito, Elizabeth Grant, Enjoy, Enjoy Tricot, Extesa, Kharisma, Kitchen Aid, Kipling, L'Una, Le Corone Bags, Lucrezia Sciortino, M'Ama, M.Asam, N1 Perfetto, Nina Leonard, Nuage Argenté, Nutribullet, Oniusa, Reflower, Sbc, Shair, Skechers, Syrio B-Lift, Ultimate, W.i.t.a e infine Weleda. L’iniziativa Shopping4good sarà inoltre presentata al pubblico il prossimo 2 ottobre alle ore 20.00 sul canale 32 digitale terrestre e tivùsat, canale 475 di Sky e in streaming www.qvc.it, in una serata speciale con la presenza di alcune personalità di Fondazione Veronesi, tra cui Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi Ets e direttore Divisione Senologia Chirurgica dello Ieo. A conferma dell’impegno concreto verso le cause sociali, per la prima volta QVC sarà inoltre presente alla PittaRosso Pink Parade, la camminata non competitiva di 5 km che si terrà a Milano domenica 19 ottobre, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, che passa attraverso corretti stili di vita e la pratica regolare di attività fisica. Una rappresentanza dei Team Member di QVC parteciperà all’evento per testimoniare in modo concreto l’impegno aziendale verso la salute e il benessere femminile. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)