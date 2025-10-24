cityfood
venerdì 24 Ottobre 2025
Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): “Con ‘C’è posto per te’ servizi e opportunità”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Con 'C'è posto per te' siamo partiti dalle indicazioni del ministro Calderone e abbiamo voluto portare sevizi e opportunità di lavoro alle persone. Abbiamo fatto finora 9 tappe, gireremo tutta Italia ma con particolare attenzione al Sud e alle aree interne del nostro Paese. Ci rivolgiamo a tutti i target che hanno più bisogno in questo momento come i giovani e le donne, con l'orientamento alle competenze, alle competenze trasversali". Lo ha detto Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Napoli.  
—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

