Tootsie: Il Musical che Fa Ridere e Riflettere

Tootsie: Un Musical che Scompiglia le Convenzioni, Illumina l’AnimaRitorna a incantare il pubblico italiano, dopo un trionfale tour, *Tootsie*, il musical che ha conquistato Broadway e il mondo intero.

Più di una semplice commedia, *Tootsie* è un’esplorazione arguta e profondamente attuale delle dinamiche sociali, dell’identità di genere, dell’amore e del prezzo del successo, il tutto condito da una colonna sonora irresistibile e una messinscena spettacolare.

Elogiato come uno dei migliori musical di sempre, con ben undici nomination ai Tony Award e l’apprezzamento critico di *The New York Post* che lo definisce “il musical più divertente di Broadway”, *Tootsie* è un’esperienza teatrale che risveglia il sorriso e stimola la riflessione.

L’adattamento italiano, magistralmente curato da Massimo Romeo Piparo, fedele allo spirito del film originale del 1982 di Sydney Pollack, interpretato in modo indimenticabile da Dustin Hoffman, trascende la superficie comica per toccare temi universali.

Piparo, con la sua sensibilità e maestria, amplifica l’ironia e la comicità intrinseca al testo, offrendo un’interpretazione vibrante e contemporanea.

Lo spettacolo, prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina, è un caleidoscopio di emozioni.

La trama, con il suo ritmo incalzante, segue le vicende di Michael Dorsey, un attore disoccupato che, spinto dalla disperazione e dalla voglia di affermarsi, si reinventa in Dorothy Michaels, una donna affascinante e talentuosa.

Questa metamorfosi innesca una serie di eventi inaspettati, svelando le ipocrisie del mondo dello spettacolo e offrendo uno sguardo impietoso – e al contempo esilarante – sulle aspettative sociali e i ruoli di genere.

Al centro di questo vortice di trasformazioni, Paolo Conticini interpreta con maestria il doppio ruolo di Michael/Dorothy, dimostrando un’abilità interpretativa eccezionale e una capacità di comunicare emozioni profonde con leggerezza e umorismo.

Al suo fianco, Mauro Casciari, esordiente nel musical e noto per la sua carriera televisiva e radiofonica, incarna con energia il personaggio di Jeff, l’amico leale e confidente di Michael.

Il libretto, firmato da Robert Horn, vincitore del Tony Award, e le musiche e i testi di David Yazbek, già autore di *The Full Monty*, creano una sinergia perfetta, dando vita a canzoni memorabili e dialoghi brillanti.

*Tootsie* non è solo un musical, ma un vero e proprio fenomeno culturale, capace di intrattenere e far riflettere su temi cruciali come l’identità, l’amore, il successo, la percezione di sé e l’importanza di superare gli stereotipi.

In un’epoca dominata da discussioni spesso polarizzate e superficiali su temi come sessismo, patriarcato e identità di genere, *Tootsie* si rivela un antidoto prezioso: una risata intelligente che disarma le tensioni e invita alla comprensione reciproca.

Il musical, con la sua forza evocativa e la sua capacità di smontare le barriere, ci ricorda che l’apparenza può ingannare e che la verità si cela spesso dietro una maschera.

Un invito a guardare oltre le etichette e a celebrare la diversità con leggerezza e coraggio.