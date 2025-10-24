La Spezia: aumento dei parcheggi abusati, furto di dignità.

Nel corso dei primi dieci mesi del 2025, la Polizia Locale della Spezia ha registrato un incremento preoccupante di comportamenti che compromettono l’accessibilità urbana per le persone con disabilità.

Oltre cinquecento le violazioni rilevate, una fotografia impietosa che evidenzia una problematica strutturale e non un mero fenomeno occasionale.

Le cifre, comunicate dal comando di via Amendola, includono l’individuazione e il sequestro di ben 88 contrassegni utilizzati impropriamente e la denuncia di nove individui sospettati di falsificazione o uso di documenti contraffatti.

Questo dato allarmante non rappresenta solo un numero, ma incide direttamente sulla qualità della vita di cittadini che necessitano di spazi dedicati per muoversi autonomamente e partecipare pienamente alla vita sociale.

La sottrazione di parcheggi riservati, destinati a facilitare l’accesso a servizi essenziali come negozi, uffici e strutture sanitarie, impone barriere fisiche e psicologiche che limitano l’indipendenza e la dignità delle persone disabili.

L’episodio più recente, verificatosi in pieno centro a Piazza Beverini, esemplifica la gravità del problema.

L’identificazione di un contrassegno non autentico su un’autovettura ha portato alla sanzione pecuniaria di una cittadina di 55 anni, con una multa fino a 990 euro, decurtazione di quattro punti dalla patente e l’aggiunta di una denuncia per falsa attestazione a un pubblico ufficiale.

Questa condotta, lungi dall’essere una semplice infrazione amministrativa, configura un reato che merita la più severa condanna, considerando l’impatto negativo che ha sulla collettività e, in particolare, sulle persone con disabilità.

La questione solleva interrogativi profondi sulla coscienza civica e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione.

Le sanzioni amministrative, pur essendo un deterrente importante, appaiono insufficienti per arginare un fenomeno così radicato.

È necessario promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione, attraverso campagne di informazione mirate e iniziative educative rivolte a tutti i cittadini.

Inoltre, l’inasprimento dei controlli e l’adozione di tecnologie innovative, come sistemi di rilevamento automatizzato dei contrassegni, potrebbero contribuire a contrastare l’uso fraudolento e a garantire che i parcheggi riservati siano effettivamente disponibili per coloro che ne hanno diritto.

La lotta contro queste violazioni non è solo una questione di applicazione della legge, ma un imperativo morale che coinvolge l’intera comunità, con l’obiettivo di costruire una città più giusta, accessibile e inclusiva per tutti.

La tutela dei diritti delle persone con disabilità è un valore fondante di una società civile e democratica.