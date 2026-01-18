Palermo-Spezia: 1-0, il ritorno ruggisce!

Al Renzo Barbera, di fronte a una folla di 24.745 spettatori, il Palermo ha superato lo Spezia per 1-0, un risultato che segna l’inizio del girone di ritorno in Serie B e che lascia intravedere una lotta salita per i liguri.

La partita, intensa e ricca di spunti, si è rivelata un confronto di due squadre con obiettivi diametralmente opposti: il Palermo, in cerca di una posizione di vertice, lo Spezia, aggrappato alla speranza di evitare la retrocessione.

L’esordio fulminante dei padroni di casa ha sbloccato il risultato a soli dieci secondi dall’inizio.

Un’azione corale, orchestrata da un geniale tacco di Pohjanpalo, ha permesso a Segre di elevarsi in area e concludere con un destro potente e preciso che si è insaccato all’incrocio dei pali.

Un gol che ha scosso lo Spezia, che ha reagito con una serie di azioni offensive.

La difesa rosanero, tuttavia, ha dimostrato grande reattività, neutralizzando le minacce avversarie.

Di Serio, al 3′, ha sfiorato il pareggio con un tiro potente che è stato salvato da Veroli sulla linea.

Al 21′, l’attaccante spezzino si è trovato uno contro uno con Joronen, ma il portiere palermitano ha compiuto un intervento decisivo, deviando in corner la conclusione.

Il Palermo ha cercato di riprendere il controllo del gioco, ma le offensive spezzine hanno continuato a mettere a dura prova la difesa avversaria.

Pierozzi ha provato a farsi sentire di testa, ma la sfera è volata alta sopra la traversa.

La ripresa di Soleri, ex rosanero, è stata parata con prontezza da Joronen, mantenendo il Palermo in vantaggio.

La seconda metà di gioco ha visto lo Spezia adottare un approccio più cauto, forse per preservare le energie in vista di impegni cruciali.

Il Palermo, dal canto suo, ha faticato a capitalizzare il vantaggio, mancando l’opportunità di sigillare la partita.

La traversa ha negato il gol a Le Douaron al 72′ su cross di Augello, mentre pochi istanti dopo Bani ha centrato il legno con un colpo di testa.

Nel finale, Artistico ha visto il palo respingere la sua conclusione, privando lo Spezia dell’agognato pareggio.

Con questa vittoria, il Palermo accumula 37 punti in classifica, mantenendo la quarta posizione e alimentando le sue ambizioni di promozione.

Lo Spezia, invece, resta a 17 punti, in una posizione di massima difficoltà, con la zona retrocessione che incombe.

Il prossimo impegno vedrà il Palermo affrontare il Modena sabato alle 17:15, mentre lo Spezia ospiterà l’Avellino alle 19:30, due partite che si preannunciano decisive per il futuro delle rispettive squadre.

La partita ha evidenziato come, nel calcio, la freddezza sotto porta e un pizzico di fortuna possano fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta, soprattutto in un campionato competitivo come la Serie B.