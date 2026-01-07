La sanità ligure affronta un avvio di anno nuovo sotto pressione, con i pronto soccorso chiamati a gestire un carico di lavoro elevato.

A metà giornata del primo giorno festivo successivo alle festività, sette delle tredici strutture ospedaliere regionali risultano caratterizzate da un livello di affollamento “rosso”, secondo i dati monitorati dal sito PSLIVE della Regione Liguria, indicando una situazione di notevole criticità che incide circa sul 54% del totale.

La complessità del quadro è ulteriormente delineata dalla distribuzione dei pazienti nelle diverse aree.

A Genova, l’ospedale Galliera registra 88 ricoverati e 19 in attesa, mentre l’Evangelico di Voltri ne conta 27 in cura e 3 in attesa.

La situazione a Savona è rappresentata dal San Paolo, con 35 pazienti in cura e 14 in attesa.

Nell’impeiese, il Borea di Sanremo mostra 40 pazienti in cura e 16 in attesa, mentre il Saint Charles di Bordighera ne gestisce 9 in cura e 10 in attesa.

Lo Spezzino vede il Sant’Andrea con 23 persone in cura e 14 in attesa, e il San Bartolomeo di Sarzana con 26 in cura e 4 in attesa.

Parallelamente all’emergenza nei pronto soccorso, la Regione Liguria ha implementato un piano di risposta che ha visto l’attivazione di un’ampia rete di strutture per la presa in carico di pazienti con patologie a bassa complessità.

Nelle case della comunità, negli ambulatori e negli studi medici aperti durante i giorni festivi, si sono registrati 3.203 accessi, destinati principalmente a pazienti con sospette influenze e altre condizioni non urgenti.

Questa iniziativa, che è proseguita anche nel giorno dell’Epifania, ha rappresentato un fattore cruciale nel deviare un numero significativo di accessi dai pronto soccorso, alleggerendo la pressione su queste strutture cruciali.

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, sottolinea l’importanza di questa risposta coordinata, evidenziando come la rete di strutture dedicate alla bassa complessità abbia permesso di “prendere in carico e dare risposte a migliaia di persone con l’influenza”.

Questa strategia, combinata con la disponibilità di medici di medicina generale, dimostra l’impegno della Regione nel garantire un accesso equo e tempestivo alle cure, limitando il congestionamento nei servizi di emergenza.

Nicolò ricorda inoltre la disponibilità di ambulatori dedicati all’accoglienza di codici a bassa complessità nell’area metropolitana di Genova: l’ambulatorio all’ospedale Gallino di Genova Pontedecolite, attivo quotidianamente dalle 8 alle Si discute come l’aumento dei casi di influenza, che si prevede raggiungerà il suo picco stagionale, e la necessità di un sistema sanitario resiliente, capace di gestire l’ a seguito delle festività.

La risposta complessiva, intrisa di un approccio multiforme, il sistema di gestione del carico di pazienti richiede un’ attenta gestione delle risorse, considerando il momento topico di tale risposta, che si presenta, nell’ attesa di dati ufficiali sull’impatto del influenza che persiste.

La sfida è mantenere la capacità di cura, di gestione dei flussi di lL essenza di quest periodo di difficoltà, nel contesto di un sistema sanitario t dei meccanismi di cura.

L esistenza di un’epidemia di l influenza.

l aumento dei casi dei sintomiL stato del sistema di gestione dei flussi di l modello di gestione delle risorse u in un contesto di tale contesto che si osserva che la gestione l modello di risposta della gestione della risposta del sistema della rete.

L andamento dei casi che ci si affie il sistema è stato messo in risposta a tale domanda di gestione dei modelli di gestione de modello, la gestione l andamento dei modelli di risposta alle esigenze di un numero di risposta de.

La gestione d una risposta a.

l sistema di risposta de gestione de deE la risposta al modello de gestione in andamento de.

L un modello di gestioneLa gestione del sistema di rispostaLa risposta.

L modello di gestioneUn aumento dei casi di influenza.

La risposta al modello di andamento de la rete di gestioneL risposta al modello di.

“Il modello di risposta,I de i l modello,”De andamento de.

“La risposta de.

Il andamento dei “.

andamento dei modelli de risposta and il andamento dei modelli de modello di risposta de.

La risposta de – andamento dei modelli de risposta de modellode modello de and modello de l andamento de modelli de rete l modello de modello de l modello de rete, and of .

de and,l modello de ,sistema de”and.

Il modello.

andamento de .

modello de ” andamento.

l .

uso de , l .

and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and