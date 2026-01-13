Lombardia premia gli atleti-studenti: eccellenza sport e studio

La Regione Lombardia celebra l’eccellenza, coniugando sport di alto livello e formazione universitaria, attraverso il riconoscimento ai giovani atleti che si sono distinti ai Campionati Nazionali Universitari 2025, sotto l’egida del Cus (Centri Universitari Sportivi).

La cerimonia, tenutasi a Palazzo Lombardia, ha visto la presenza del sottosegretario Federica Picchi, che ha sottolineato come la Lombardia si configuri come avanguardia nazionale nel modello della “Dual Career”, una filosofia che permette agli studenti atleti di perseguire l’eccellenza in campo sportivo senza rinunciare a un solido percorso accademico.

Questo approccio innovativo, in espansione tra i sedici atenei lombardi, coinvolge circa 500 studenti, offrendo loro l’opportunità di sviluppare competenze e titoli di studio che apriranno le porte a una carriera professionale, anche al di fuori dell’ambito sportivo.

L’impegno della Regione mira a costruire un futuro in cui i giovani possano diventare non solo campioni, ma anche professionisti preparati e competenti, in grado di contribuire attivamente alla crescita economica e sociale del territorio.

L’evento ha rappresentato un momento di orgoglio per l’intera comunità lombarda, con i giovani atleti provenienti da prestigiose istituzioni accademiche come l’Università Bocconi, l’Università Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi di Milano, l’Università di Pavia, l’Università dell’Insubria, l’Istituto Europeo di Design (IED), il Politecnico di Milano, l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Al Belvedere “Berlusconi”, i medagliati hanno condiviso le loro storie, rivelando il percorso impegnativo fatto di disciplina, sacrifici e passione, che li ha portati a conquistare risultati di eccellenza sia negli studi che nello sport.

Il riconoscimento non si è limitato a una cerimonia formale, ma ha incluso una targa commemorativa, simbolo tangibile dell’apprezzamento per il loro impegno e la loro dedizione.

Questa iniziativa si configura come un investimento nel futuro, un sostegno concreto ai giovani che incarnano i valori dell’eccellenza, della perseveranza e della capacità di coniugare passione e impegno.

La Regione Lombardia si impegna a rendere questo appuntamento annuale, un momento di ispirazione e di celebrazione del talento e della resilienza dei suoi giovani atleti.