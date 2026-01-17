Fiamma Olimpica ad Alessandria: un omaggio a Umberto Eco

Il passaggio della Fiamma Olimpica a Alessandria d’Egitto, preludio ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, ha rappresentato ben più di una semplice cerimonia: è stata un’immersione nella storia, nei valori fondanti della comunità e un tributo al pensiero di uno dei suoi figli più illustri, Umberto Eco.

Il percorso, tessuto di vicoli e piazze pulsanti di vita quotidiana, ha intrecciato la tradizione sportiva con l’impegno civile, proiettando un’immagine di pace, rispetto e solidarietà.

La scelta del liceo classico Plana, luogo caro al filosofo, semiologo e scrittore, come punto di arrivo della fiaccola, ha conferito all’evento un significato particolarmente evocativo, amplificato dal decimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 19 febbraio 2016.

Un’occasione per ripercorrere il pensiero critico e l’incessante ricerca di significato che hanno caratterizzato l’opera di Eco, un intellettuale capace di decostruire i codici culturali e di promuovere un approccio aperto e dialogico alla conoscenza.

Il Sindaco Giorgio Abonante, accogliendo i sedici tedofori in sala Giunta, ha evidenziato come questo momento rappresenti un’opportunità irripetibile per riscoprire la città sotto una nuova luce, per rafforzare il senso di appartenenza e per condividere un gesto simbolico che incarna i principi di convivenza pacifica e di responsabilità collettiva.

L’energia della fiamma, portatrice dei valori olimpici, si è fusa con l’eredità intellettuale di Eco, generando un’onda di ispirazione e di riflessione.

Il percorso, lungi dall’essere una mera parata, si è configurato come un invito a riscoprire il tessuto urbano, a valorizzare il patrimonio storico e culturale e a coltivare un’identità comunitaria forte e inclusiva.

La Fiamma, simbolo di speranza e di aspirazione, ha illuminato le strade di Alessandria, ricordando a tutti l’importanza di costruire un futuro basato sulla cooperazione, il dialogo e la condivisione di ideali universali.

Era un monito, lanciato nel presente, a preservare la memoria del passato e a proiettarsi verso il futuro con fiducia e determinazione.