Incendio all’Università di Alessandria: danni a un ufficio e indagini

Nella serata di ieri, un incendio ha colpito la sede dell’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria, provocando danni significativi a un ufficio situato al secondo piano dell’edificio di Viale Michel.

L’incendio, originatosi all’interno di un’area adibita a spazi di lavoro, ha interessato in particolare sei scrivanie, compromettendone la funzionalità e richiedendo interventi di ripristino.

L’evento, prontamente segnalato dall’attivazione del sistema di allarme antincendio, ha mobilitato immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno operato con rapidità ed efficacia per contenere le fiamme e prevenire un’estensione più ampia del disastro.

L’intervento tempestivo ha impedito che l’incendio raggiungesse le apparecchiature informatiche presenti nell’ufficio e che propagasse le fiamme ad altre sezioni dell’edificio, un complesso che ospita il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, cruciale per la ricerca e l’insegnamento universitario.

Le prime indagini, condotte dalla squadra dei pompieri e supportate dalla sala operativa provinciale, suggeriscono che la causa più probabile dell’incendio sia riconducibile a un guasto elettrico verificatosi in un termoconvettore.

Questo tipo di apparecchiature, spesso utilizzate per il riscaldamento localizzato degli ambienti di lavoro, rappresentano una potenziale fonte di pericolo se non sottoposte a manutenzione regolare e controlli periodici.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti elettrici all’interno delle strutture universitarie e sulla necessità di implementare protocolli di prevenzione più rigorosi, che includano verifiche specifiche per apparecchiature di riscaldamento e sistemi di allarme avanzati.

Le conseguenze dell’incendio, al di là dei danni materiali, si riflettono sull’attività del Dipartimento e sulla didattica universitaria.

La perdita di documenti, archivi digitali e attrezzature di lavoro potrebbe comportare ritardi nella ricerca e disagi per il personale.

L’evento sottolinea l’importanza di una gestione proattiva della sicurezza antincendio, che coinvolga la manutenzione degli impianti, la formazione del personale e la pianificazione di procedure di emergenza chiare ed efficaci, al fine di proteggere il patrimonio universitario e garantire la continuità delle attività accademiche e di ricerca.