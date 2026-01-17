Furto e fuga: auto precipita vicino ai binari, treno sfiorato.

Nella serata, un episodio drammatico ha scosso la quiete della linea ferroviaria Biella-Santhià.

Un veicolo, asportato poco prima con furto a una cittadina, ha perso il controllo in prossimità di Sandigliano, precipitando giù per un pendio a ridosso dei binari.

La dinamica dell’incidente, presumibilmente innescata dalla fuga precipitosa del ladro, ha visto l’auto sbalzare fuori strada, danneggiando una porzione di guard-rail e rischiando una catastrofe.

L’emergenza si è intensificata con l’avvicinamento di un treno in transito, la cui tempestiva frenata ha evitato conseguenze ben più gravi, sebbene l’impatto con la struttura metallica danneggiata abbia causato danni al convoglio.

Il malvivolo, approfittando del caos generato dall’incidente, è riuscito a dileguarsi, lasciando sul luogo un quadro di elevata criticità.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Biella, coordinati con il personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e i Carabinieri, impegnati nei necessari rilievi per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e identificare il responsabile del furto e della fuga.

La sospensione temporanea della circolazione ferroviaria è stata inevitabile, comportando l’organizzazione di un servizio di autobus sostitutivi per trasportare i passeggeri, fortunatamente illesi, fino alla stazione di Santhià.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza infrastrutturale e sulla risposta immediata in situazioni di emergenza.

L’efficienza della frenata del treno, frutto probabilmente della prontezza del macchinista e dell’adeguatezza dei sistemi di sicurezza, ha contribuito a scongiurare un disastro ferroviario, ma il furto dell’auto e la conseguente fuga rappresentano un campanello d’allarme che impone una riflessione più ampia sulla prevenzione e sulla collaborazione tra forze dell’ordine e gestori dell’infrastruttura ferroviaria.

L’inchiesta è in corso per identificare e assicurare alla giustizia il responsabile del furto e della pericolosa fuga.