Piemonte, 87 milioni per strade provinciali: un piano da 1 miliardo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Regione Piemonte un finanziamento di circa 87,7 milioni di euro, un tassello fondamentale all’interno di un più ampio disegno nazionale volto al recupero e all’ammodernamento delle infrastrutture stradali provinciali.

Questo intervento, inserito nel Piano Straordinario per le Province, rappresenta una componente significativa di un investimento complessivo nazionale che supera il miliardo di euro, testimoniando l’impegno del governo a rispondere a un fabbisogno pressante e pluriennale.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, riflette una presa di coscienza della necessità di rivedere in modo strutturale la gestione e la manutenzione delle strade provinciali, spesso trascurate a favore di investimenti su arterie primarie.

La rete provinciale, infatti, costituisce la spina dorsale della mobilità locale, collegando centri abitati, aree produttive e territori marginali, e la sua efficienza incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, sull’attrattività del territorio e sulla competitività delle imprese.

La Regione Piemonte, ricevuta la ingente somma ministeriale, ha provveduto a distribuire le risorse tra le province del territorio secondo criteri di priorità e necessità, tenendo conto della diversa condizione strutturale delle diverse reti stradali.

La Provincia di Torino, nodo cruciale per l’economia regionale, riceve una quota di 29 milioni di euro, destinata a interventi mirati sulla rete provinciale, con particolare attenzione alla sicurezza e alla viabilità di accesso ai comuni limitrofi.

A seguire, la Provincia di Cuneo, con una richiesta di 19 milioni, si concentra sul potenziamento delle infrastrutture che attraversano le aree montane, garantendo la continuità dei collegamenti e la fruizione del patrimonio naturale.

Le province di Alessandria (11 milioni), Asti (6,7 milioni), Vercelli (5,8 milioni), Verbano-Cusio-Ossola (5,7 milioni), Novara (5,3 milioni) e Biella (4,7 milioni) ricevono risorse significative per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione del manto stradale, miglioramento della segnaletica e adeguamento delle opere di sostegno.

Questi interventi non si limitano alla mera riparazione dei danni, ma mirano a una riprogettazione funzionale della rete, con l’introduzione di soluzioni innovative per la gestione del traffico, la sicurezza degli utenti e la sostenibilità ambientale.

L’allocazione di questi fondi segna un punto di svolta nella politica di gestione delle infrastrutture regionali, proiettando il Piemonte verso un modello di sviluppo infrastrutturale più efficiente, resiliente e attento alle esigenze del territorio e delle comunità locali.

L’investimento stimola inoltre un circolo virtuoso di crescita occupazionale nel settore delle costruzioni e dei servizi connessi.