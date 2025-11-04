Torino, sesta città italiana per denunce: cresce la criminalità.

Torino si posiziona al sesto posto nella graduatoria nazionale delle città italiane con il più alto numero di denunce per reato, secondo i dati recenti diffusi dalla banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Un dato che, sebbene collocato in una classifica che vede Milano, Roma, Bologna, Firenze e Rimini in posizioni di maggiore criticità, solleva interrogativi sulle dinamiche criminali che interessano il capoluogo piemontese e, più ampiamente, sul territorio regionale.

Nel 2024, Torino ha registrato un totale di 128.666 denunce, pari a 5.827,6 reati ogni 100.000 abitanti, evidenziando una crescita del 2,72% rispetto all’anno precedente.

Questo incremento, sebbene possa riflettere una maggiore propensione alla denuncia o un più efficiente lavoro delle forze dell’ordine, necessita di un’analisi più approfondita per comprenderne le cause sottostanti.

L’alta incidenza di danneggiamenti (1.266,5 ogni 100.000 abitanti), che posiziona Torino al primo posto a livello nazionale, suggerisce un problema di vandalismo e degrado urbano che va affrontato con politiche mirate.

La seconda posizione per truffe e frodi informatiche (731,7) e la terza per furti con strappo (56,3) indicano una crescente sofisticazione delle tecniche criminali e la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei cittadini.

Il quadro delle province piemontesi rivela un’eterogeneità significativa.

Alessandria e Novara, con dati leggermente inferiori a Torino, presentano un andamento in leggera flessione o lieve crescita.

Biella e Asti mostrano una situazione più stabile, con incrementi marginali.

Tuttavia, Vercelli emerge come un’area di particolare vulnerabilità, non solo per il tasso di criminalità complessivo, ma soprattutto per la preoccupante incidenza dei reati legati alla prostituzione e allo sfruttamento minorile (5,4 ogni 100.000 abitanti), un dato che impone un’azione immediata e coordinata.

La provincia del Verbano-Cusio-Ossola, situata in coda alla classifica, mostra un tasso di criminalità relativamente basso, seppur in lieve diminuzione, ma che non può mascherare le sfide specifiche legate al contesto territoriale.

Cuneo, in ultima posizione nella classifica, presenta un aumento, seppur contenuto, del numero di reati denunciati.

L’analisi comparativa tra le province piemontesi suggerisce che, al di là dei dati numerici, esistono realtà differenti che richiedono approcci di sicurezza personalizzati, tenendo conto delle peculiarità sociali, economiche e geografiche di ciascun territorio.

È fondamentale che le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità siano calibrate su queste differenze, integrando misure di controllo del territorio, interventi di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione e programmi di educazione alla legalità, con un forte coinvolgimento delle comunità locali.

L’efficacia della risposta istituzionale dipende dalla capacità di interpretare i dati non solo come indicatori di emergenza, ma come strumenti per comprendere le cause profonde del fenomeno criminale e per costruire un futuro più sicuro e giusto per tutti.