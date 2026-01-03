Piemonte solidale: squadra di soccorso a Crans-Montana

In risposta all’invito formale del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, il Piemonte ha mobilitato una squadra specializzata di volontari per fornire supporto essenziale a Crans-Montana, località teatro di una tragica emergenza.

L’intervento piemontese, coordinato dal Coordinamento regionale e con base operativa a Verbania, si configura come un atto concreto di solidarietà, volto a mitigare le ripercussioni di una calamità che ha colpito la comunità svizzera.

La missione si articola attraverso l’attivazione del modulo “TAST” (Team di Assistenza Tecnica e Supporto), un’unità operativa altamente qualificata e certificata per la gestione di emergenze di rilevanza nazionale e transfrontaliera.

Il TAST rappresenta una risorsa strategica della Protezione Civile regionale, composto da professionisti e volontari selezionati e addestrati per affrontare scenari complessi, offrendo un ventaglio di competenze che spaziano dall’assistenza logistica alla gestione coordinata delle operazioni.

Questo team fa parte integrante della Colonna Mobile piemontese, un dispositivo flessibile e reattivo, predisposto per l’impiego in situazioni di crisi.

L’impegno del Piemonte non si limita a un mero intervento logistico.

Il supporto offerto include la gestione di trasferimenti, l’assistenza per l’alloggio e la risoluzione di problematiche operative, con l’obiettivo di alleggerire il carico sulle risorse locali e favorire un’azione di soccorso più efficiente.

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’Assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi, hanno espresso la ferma volontà di contribuire attivamente alle attività di soccorso e assistenza, riconoscendo l’importanza di una risposta rapida ed efficace in momenti di profonda difficoltà.

Questo gesto testimonia l’esperienza pluriennale del sistema di Protezione Civile piemontese, maturata attraverso la partecipazione a numerose missioni internazionali, e sottolinea l’importanza del ruolo dei volontari, pilastri fondamentali di questo sistema, che con dedizione e professionalità stanno svolgendo un compito cruciale nella cittadina svizzera, contribuendo a lenire il dolore e a facilitare la ripresa.

La disponibilità del Piemonte riflette un profondo senso di umanità e la volontà di collaborare attivamente per superare insieme le avversità.