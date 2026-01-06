Albanese latitante arrestato in Germania: un cumulo pena lo riporta in Italia

Un’operazione transnazionale ha portato all’arresto in Germania di un giovane albanese, B.

A.

, 26 anni, originario di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone.

La sua cattura, resa possibile da un’intensa attività di indagine e dalla collaborazione con le autorità tedesche, conclude un periodo di latitanza iniziato in Italia, dove si era reso inaccessibile agli inquirenti.

La persuasione telefonica da parte dei Carabinieri, elemento cruciale per evitare un’estradizione più complessa, ha portato il giovane a presentarsi volontariamente alle autorità italiane.

L’arresto è il culmine di un iter giudiziario che coinvolge due regioni, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, e unisce due condanne distinte attraverso un decreto di cumulo pena.

Questo provvedimento giuridico, applicato in casi di reati commessi in diverse giurisdizioni, mira a garantire una risposta più severa per i responsabili di condotte criminali reiterate.

Le accuse che gravano sul giovane risalgono al 2017, quando, appena maggiorenne, perpetrò una rapina impropria in occasione di una festa di paese a Pasiano di Pordenone.

L’azione, seppur caratterizzata da un danno economico minimo – la sottrazione di soli cinque euro – integra i presupposti per la configurazione del reato, evidenziando come anche una condotta apparentemente di lieve entità possa avere conseguenze legali significative.

Più gravoso il secondo episodio, verificatosi nel 2022 nel Vercellese.

In questo caso, B.

A.

, all’epoca 23enne, si è reso responsabile di una truffa ai danni di un cittadino italiano, appropriandosi indebitamente di 500 euro.

La condotta fraudolenta si è realizzata attraverso la simulazione della vendita di un motociclo tramite una piattaforma online, una modalità sempre più diffusa per perpetrare reati economici, che richiede una costante vigilanza da parte delle forze dell’ordine e una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori.

L’efficacia dell’indagine, che ha permesso di localizzare il latitante all’estero, sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità.

La capacità di tracciare e persuadere un individuo a rientrare volontariamente in Italia, evitando procedure di estradizione più complesse e potenzialmente più lunghe, è un elemento cruciale per l’efficacia del sistema giudiziario.

Con la conclusione di questa operazione, B.

A.

è stato trasferito presso la casa circondariale di Pordenone, dove dovrà scontare una pena complessiva di due anni di reclusione, un monito per chiunque intenda sfuggire alla giustizia e un esempio di come la combinazione di indagini accurate, collaborazione internazionale e applicazione rigorosa della legge possa portare alla responsabilizzazione di soggetti che hanno violato la legge.

L’episodio mette in luce, inoltre, l’evoluzione delle tecniche criminali, con l’utilizzo sempre più frequente di piattaforme online per la commissione di reati economici, richiedendo un continuo aggiornamento delle strategie di contrasto.