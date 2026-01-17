Gaeta e Napoli: un mare di storia per Capitale Italiana del Mare 2026

Gaeta, un faro di identità marittima: il sostegno della Città Metropolitana di Napoli alla candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026La Città Metropolitana di Napoli, custode di un patrimonio storico e culturale profondamente legato al mare, ha formalizzato il suo pieno appoggio alla candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026, attraverso una dichiarazione ufficiale del sindaco Gaetano Manfredi indirizzata al collega Cristian Leccese.

Questo gesto non rappresenta un semplice atto di vicinanza amministrativa, bensì il riconoscimento di un legame ancestrale e di un’eredità condivisa che affonda le radici nei secoli.

Gaeta, città portuale di antica nobiltà, incarna in modo esemplare il cuore pulsante della cultura marittima del Mediterraneo.

La sua identità è forgiata dalla complessa stratificazione di storia, tradizioni secolari, vocazione portuale e un profondo rispetto per l’ambiente.

L’importanza strategica della città, la ricchezza del suo patrimonio storico-culturale, e la sua capacità di coniugare sviluppo economico sostenibile e tutela ambientale, la proiettano come una candidatura di eccezionale valore, in grado di offrire un modello di riferimento per l’intero sistema delle città costiere italiane.

Il sostegno della Città Metropolitana di Napoli, che comprende un territorio vasto e variegato – Napoli stessa, l’area flegrea e vesuviana, la costiera sorrentina e le isole del Golfo – sottolinea una consapevolezza condivisa: il destino di Gaeta e della Città Metropolitana sono intrinsecamente legati da una storia millenaria plasmata dal mare, fonte inesauribile di prosperità, crescita culturale e scambio di idee.

Il mare non è solo risorsa economica, ma un bene comune prezioso, un ecosistema fragile da proteggere e valorizzare con responsabilità.

L’opportunità di ospitare l’America’s Cup nel 2027 rappresenta un catalizzatore per lo sviluppo di una visione integrata, che abbraccia la cultura, il turismo responsabile, l’economia del mare, la ricerca scientifica e la sostenibilità ambientale.

La candidatura di Gaeta si inserisce perfettamente in questo scenario, offrendo un percorso di avvicinamento ricco di eventi e iniziative, in grado di promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo.

Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento ricevuto, sottolineando la forza di un legame che trascende i confini geografici e amministrativi.

Il dialetto, le tradizioni, lo spirito marinaro: elementi che ancora oggi testimoniano un’identità condivisa, un filo rosso che unisce Gaeta e Napoli in un destino comune.

La candidatura di Gaeta si configura, dunque, come un’occasione unica per celebrare la ricchezza culturale e umana delle comunità costiere italiane, per promuovere un modello di sviluppo sostenibile e per rafforzare l’immagine dell’Italia come protagonista nel panorama internazionale.

È una sfida che va ben oltre i confini comunali, un progetto che coinvolge un intero territorio proiettato verso il futuro, con la ferma convinzione che il mare rappresenti l’anima più profonda della sua identità.