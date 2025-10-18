Caligari, un maestro dimenticato: ricordi e eredità a Roma.

La scomparsa di Claudio Caligari rappresenta una ferita ancora aperta nel panorama cinematografico italiano, un vuoto lasciato da una voce originale e coraggiosa che ha plasmato il percorso di numerosi artisti.

Alessandro Borghi, insieme a Luca Marinelli, Silvia De Santis, Roberta Mattei e Valerio Mastandrea, testimonia con emozione, durante la Festa del Cinema di Roma, l’impatto profondo che il regista piemontese ha avuto sulle loro vite e carriere.

*Non essere cattivo*, il suo testamento artistico, pubblicato postumo nel 2015, torna ora a illuminare lo schermo, decenni dopo la sua uscita, in una retrospettiva che celebra la sua eredità.

Valerio Mastandrea, figura chiave nel completamento del film e suo coproduttore, ricorda un legame nato nel 1997 con *L’odore della notte*, un rapporto improntato a profonda ammirazione e supporto, cruciale per dare forma al progetto finale.

Caligari non era semplicemente un regista; era un maestro, un punto di riferimento, un catalizzatore di talento.

La sua visione del cinema trascendeva le convenzioni, spingendo verso una ricerca di autenticità e di connessione emotiva con il pubblico.

La figura di Caligari si rivela complessa, un intreccio di genialità e vulnerabilità.

La sua autonomia creativa, la sua testardaggine nel perseguire la propria visione, lo resero spesso incompreso e penalizzato.

Tuttavia, dietro la facciata del regista intransigente, si celava un uomo di profonda dolcezza, serenità e una sensibilità acuta, capaci di percepire le sfumature più intime dell’animo umano.

Il suo sogno era ambizioso: un cinema accessibile, universale, capace di parlare a tutti, senza barriere né preclusioni.

Per Roberta Mattei, incontrare Caligari all’inizio della sua carriera è stata una sorta di rivelazione, una bussola che ha indicato la direzione da seguire in questo mestiere tanto affascinante quanto impegnativo.

La sua lezione più preziosa, un’eredità che raramente si incontra nel mondo dello spettacolo, era l’umiltà: l’assenza di vanità, la capacità di mettersi al servizio della storia e del pubblico.

Silvia De Santis riflette sulla difficoltà di trovare progetti guidati da un rigore simile, ma sottolinea come la lezione di Caligari debba ispirare chiunque aspiri a fare cinema.

Luca Marinelli ricorda, con amarezza, un’epoca in cui film come *Lo chiamavano Jeeg Robot*, inizialmente considerati “scommesse” rischiose, hanno dimostrato il valore di avere il coraggio di credere nelle proprie idee.

Caligari, inoltre, instillò in tutti un rispetto profondo per il pubblico, un elemento spesso trascurato nel panorama cinematografico contemporaneo.

Il suo contributo non si limita a un film, ma rappresenta un monito a perseguire l’autenticità, l’umiltà e il coraggio, valori imprescindibili per chiunque voglia lasciare un segno indelebile nel mondo del cinema.