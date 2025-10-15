Carlo Rambaldi: Un Genio Oltre l’Oscar, tra Arte e VR.

Carlo Rambaldi non era semplicemente un inventore, ma un animatore di materia inanimata, un demiurgo del possibile.

Come testimonia la nipote Cristina Rambaldi, presente alla Festa del Cinema di Roma per presentare “Alien Perspective”, un’installazione VR che celebra il centenario della sua nascita, il suo talento eccezionale lo rese una figura imprescindibile nell’industria cinematografica globale, fino a conquistare Hollywood.

“Alien Perspective”, già acclamata alla Mostra del Cinema di Venezia, rappresenta un’innovativa trasposizione in realtà virtuale di una selezione delle “Atmosfere Spaziali”, le sue opere pittoriche.

Non si tratta di una mera digitalizzazione, bensì di una metamorfosi: i dipinti si trasformano in portali dimensionali, aprendo la porta a un viaggio di diciassette minuti attraverso paesaggi cosmici onirici, metropoli metafisiche e architetture che prefigurano un futuro inesplorato.

Il genio di Rambaldi, tre volte vincitore dell’Oscar per effetti speciali con contributi fondamentali a capolavori come “E.

T.

l’extra-terrestre”, “King Kong”, “Alien” e “Dune”, risiedeva in una singolare fusione tra ingegno tecnico e visione artistica.

Non si limitava a risolvere problemi ingegneristici, ma a concepire soluzioni esteticamente potenti, capaci di suscitare meraviglia e commozione nello spettatore.

Era un narratore visivo, capace di evocare emozioni profonde attraverso movimenti meccanici complessi e suggestioni visive inedite.

La Fondazione Carlo Rambaldi, guidata da Cristina, si impegna a perpetuare l’eredità del nonno, non solo attraverso mostre e installazioni immersive, ma anche attraverso la divulgazione dei suoi progetti incompiuti.

Due retrospettive, una all’Academy Museum in collaborazione con Cinecittà e l’altra al MoMA, testimonianza del suo impatto universale, porteranno a New York una selezione più ampia del suo lavoro, svelando la profondità del suo pensiero e la portata della sua creatività.

Cristina Rambaldi sottolinea l’atteggiamento aperto e sperimentale del nonno, un uomo costantemente alla ricerca di nuove forme espressive e soluzioni innovative.

Ricorda un legame affettivo forte, un’infanzia ricca di stimoli e ispirazione.

L’eredità di Carlo Rambaldi non è soltanto un patrimonio artistico e tecnologico, ma anche un esempio di curiosità intellettuale, apertura mentale e passione per l’innovazione, un invito a superare i confini del possibile e a dare forma ai propri sogni.