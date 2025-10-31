Basket Bond Lazio: 30,5 milioni per le PMI, un successo regionale.

Il programma “Basket Bond Lazio” si conferma uno strumento chiave per la crescita del tessuto imprenditoriale regionale, raggiungendo un volume complessivo di emissioni di minibond pari a 30,5 milioni di euro.

Questo risultato, frutto di quattro nuove operazioni recentemente concluse per un valore di 8,5 milioni, testimonia la crescente fiducia degli investitori e la capacità delle piccole e medie imprese laziali di attrarre capitali alternativi al tradizionale finanziamento bancario.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Regione Lazio, si inserisce in una strategia più ampia volta a diversificare le fonti di finanziamento a disposizione delle PMI.

Il Basket Bond, in particolare, si configura come una soluzione innovativa e sofisticata, capace di offrire alle imprese più strutturate l’opportunità di accedere a risorse a costi competitivi e con una dilazione temporale favorevole.

Questo approccio permette alle aziende di investire in progetti di sviluppo, consolidare la propria posizione sul mercato e rafforzare la propria resilienza economica.

La realizzazione del programma è resa possibile grazie a un partenariato strategico tra istituzioni finanziarie di primaria importanza.

Mediocredito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di investitori istituzionali, hanno sottoscritto integralmente le emissioni finora realizzate, dimostrando un impegno concreto a sostegno della crescita delle PMI laziali.

Il ruolo del Fondo di Garanzia Minibond, gestito da Lazio Innova, contribuisce a mitigare il rischio per gli investitori, incentivandone la partecipazione.

Il coordinamento complessivo è affidato a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da Mediocredito Centrale, Banca Finint, Banca Finnat Euramerica e Bnl Bnp Paribas, che garantisce la competenza e l’esperienza necessarie per la strutturazione e la gestione delle operazioni.

La Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un esempio emblematico della maturità delle imprese laziali e dell’evoluzione degli strumenti finanziari a loro disposizione.

La sua flessibilità e la capacità di rispondere a esigenze specifiche rendono il Basket Bond un modello replicabile in altri contesti territoriali.

Attualmente, il programma ha utilizzato poco più della metà delle risorse disponibili, con circa 30 milioni di euro ancora destinati alle imprese laziali.

L’estensione del periodo di costituzione del portafoglio minibond fino al 31 dicembre 2026 offre alle PMI un orizzonte temporale più ampio per accedere a questo importante strumento finanziario, consolidando la visione di una politica regionale proattiva e orientata alla crescita sostenibile del tessuto imprenditoriale locale.

L’iniziativa non si limita alla mera erogazione di capitali, ma promuove una cultura finanziaria innovativa e una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dai mercati dei capitali alternativi.