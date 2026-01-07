Guendouzi al Fenerbahçe, Ratkov sbarca a Roma: la Lazio cambia volto.

Il capitolo romano di Matteo Guendouzi sembra destinato a concludersi con un epilogo inaspettato, proiettandolo verso una nuova avventura calcistica in Turchia, sotto le insegne del Fenerbahçe.

Nonostante la sua presenza nella lista dei convocati per l’impegno serale contro la Fiorentina, l’addio alla Lazio appare ormai imminente, frutto di una convergenza di fattori che hanno reso difficile la sua integrazione nel progetto tecnico biancoceleste.

Le trattative tra le due società hanno raggiunto uno stadio avanzato, delineando un accordo economico che vedrà il centrocampista francese lasciare la capitale per una cifra vicina ai trenta milioni di euro, comprensiva di bonus legati alle prestazioni e al raggiungimento di specifici obiettivi.

L’operazione si configura come un punto di svolta per la Lazio, che necessita di alleggerire il peso del monte ingaggi e, al contempo, intende rafforzare il proprio organico con profili più coerenti con le dinamiche di gioco richieste dal mister.

L’addio di Guendouzi, sebbene possa suscitare rammarico in alcuni tifosi, si inserisce in una strategia di mercato più ampia, volta a costruire una squadra equilibrata e competitiva.

Parallelamente alla partenza di Guendouzi, la dirigenza laziale è al lavoro per assicurarsi le prestazioni di un nuovo attaccante.

L’obiettivo primario è l’attaccante Ratkov, attualmente in forza al Salisburgo.

Il giocatore è atteso a Roma nel corso della giornata, con l’intenzione di sottoporsi a esami medici all’aeroporto di Fiumicino e, successivamente, finalizzare l’accordo con la società biancoceleste.

Ratkov, noto per la sua velocità, la sua abilità nel dribbling e il suo fiuto del gol, rappresenta un’opzione interessante per ampliare le scelte offensive a disposizione del tecnico, offrendo nuove soluzioni tattiche e un profilo differente rispetto agli attaccanti già presenti in rosa.

La sua acquisizione potrebbe dare una scossa all’attacco laziale, in cerca di maggiore prolificità e di un gioco più fluido.

L’arrivo di Ratkov, combinato con la partenza di Guendouzi, segna una fase di transizione per la Lazio, che guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato e di competere ad alti livelli in Europa.

L’impatto di Ratkov sarà determinante per valutare appieno il successo di questa operazione di mercato, che mira a ridisegnare il volto della squadra e a rilanciare le ambizioni della società biancoceleste.