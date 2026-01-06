Ratkov alla Lazio: l’attaccante serbo per il futuro.

La finestra del mercato invernale si apre per la Lazio, e il club romano sembra intenzionato a operare un intervento chirurgico per rinforzare l’attacco, vuotato dalla partenza di Santiago Giménez, ceduto al West Ham in un’operazione dal valore considerevole.

L’obiettivo primario della dirigenza biancoceleste si materializza nella figura di Petar Ratkov, giovane attaccante serbo proveniente dal Salisburgo, club noto per la sua oculata politica di scouting e sviluppo di talenti.

L’arrivo di Ratkov non rappresenta una semplice operazione di rimpiazzo, bensì una proiezione verso il futuro.

Il classe 2003 incarna le caratteristiche che Sarri ricerca in un attaccante: dinamismo, capacità di pressing alto e un fiuto del gol che, se adeguatamente affinato nel contesto tattico della Lazio, potrebbe rivelarsi un’arma preziosa.

La sua versatilità, capace di agire sia come punta centrale che come esterno offensivo, gli conferisce un valore aggiunto in un campionato sempre più competitivo come la Serie A.

L’accordo con il Salisburgo, frutto di lunghe e complesse trattative, testimonia la determinazione della Lazio a non rinunciare a un profilo capace di garantire profondità alla rosa e di alleggerire il peso che grava sulle spalle degli altri attaccanti.

L’operazione, pur non essendo definita come un colpo ad effetto, si configura come una scelta di lungimiranza, volta a costruire un organico solido e competitivo anche per le prossime stagioni.

I prossimi giorni saranno cruciali.

Ratkov attenderà di completare le visite mediche, una fase imprescindibile per accertare le sue condizioni fisiche e la sua idoneità al campionato italiano.

Successivamente, sarà il momento della firma sul contratto, un atto formale che sancirà ufficialmente il suo arrivo a Roma.

La tifoseria biancoceleste attende con trepidazione di vedere il giovane serbo in campo, sperando che possa contribuire a dare lustro al blasone della squadra capitolina e a raggiungere traguardi ambiziosi.

La sua integrazione nel gruppo richiederà tempo e pazienza, ma le premesse per un percorso di crescita proficuo sembrano esserci tutte.

L’arrivo di Ratkov è dunque un segnale chiaro: la Lazio non si arrende e punta a rimanere protagonista.