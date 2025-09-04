Roma travolgente: 8-0 al Roma City, Paratici debutta con tripletta

La compagine giallorossa ha affrontato e superato, con un risultato schiacciante, la formazione del Roma City in un’amichevole disputata questa mattina presso il centro di Trigoria.

La partita, concepita come un utile banco di prova in una fase cruciale della preparazione atletica, si è conclusa con un eloquente 8-0 a favore della squadra di casa.

La contingenze del calendario calcistico internazionale hanno fortemente condizionato la formazione schierata da mister De Rossi, con undici elementi assenti a causa degli impegni con le rispettive nazionali.

Celik, Mancini, Ndicka, Tsimikas, Wesley, Ziolkowski, El Aynaoui, Koné, Pisilli, Dovbyk e Ferguson non erano a disposizione.

A questi si aggiunge Bailey, ancora alle prese con un infortunio che ne ha rallentato la ripresa, e una serie di altri giocatori ancora in fase di rodaggio.

L’opportunità offerta da questa formazione inedita ha permesso di valutare con attenzione il contributo di elementi meno navigati e di offrire spazio a giovani promesse.

Tra questi, spicca la performance di Paratici, attaccante classe 2008 giunto dalla Sampdoria nelle ultime ore di calciomercato, che si è distinto con una tripletta, dimostrando una notevole intesa con i compagni e un fiuto del gol apprezzabile.

Un segnale positivo è arrivato anche da Lorenzo Pellegrini, che ha disputato un’ora di gioco dopo un periodo di stop per infortunio, segnando un ritorno sul terreno di gioco che fa ben sperare per la sua piena integrazione nel gruppo.

Baldanzi, schierato titolare al pari di Dybala (ancora a riposo), si è distinto con una doppietta, confermando il suo potenziale e la sua capacità di incidere in fase offensiva.

Anche Cristante ha contribuito in maniera significativa al risultato, siglando anch’egli due gol.

A completare il quadro, Soulé ha trovato la rete, testimoniando la prolificità di un attacco capace di esprimere diverse soluzioni e di adattarsi a differenti schemi tattici.

La partita, al di là del risultato, ha rappresentato un’occasione per analizzare il rendimento di una squadra in evoluzione, per testare nuove combinazioni di giocatori e per accumulare preziosa esperienza in vista delle sfide più impegnative che attendono la Roma.

La vittoria, seppur contro una formazione meno blasonata, ha contribuito a rafforzare il morale e a gettare le basi per una stagione ambiziosa.