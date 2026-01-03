Svilar contro l’Atalanta: polemiche, regole e l’evoluzione del ruolo del portiere.

La sconfitta di Roma contro l’Atalanta ha scatenato un acceso dibattito sulle interpretazioni regolamentari e sul ruolo sempre più complesso dei portieri nel calcio moderno.

Al centro della polemica, l’azione decisiva del match, analizzata minuziosamente da Mile Svilar, il portiere giallorosso, in un’intervista rilasciata a Dazn.Svilar ha espresso con veemenza la propria frustrazione, sottolineando come l’azione si sia svolta in un contesto di contatto fisico in area piccola, un’area grigia del gioco dove l’interpretazione arbitrale può decisamente influenzare l’esito di una partita.

“Avrei potuto bloccare la palla,” ha esordito, “ma un impatto in testa da parte di Scalvini ha alterato la mia possibilità di intervento.

In queste situazioni, il contatto con il portiere in area piccola dovrebbe essere considerato fallo.

“L’intervento del portiere, un tempo confinato a parare tiri e gestire la retroguardia, sta evolvendo in una figura sempre più coinvolta nel gioco, costretta a contrasti e a competere con gli attaccanti.

Questa tendenza, osservabile a livello globale, pone nuove sfide sia ai portieri che agli arbitri.

“Stiamo superando i limiti del ruolo del portiere in area piccola,” ha ammesso Svilar, aggiungendo: “È necessario, anche per noi, sviluppare una maggiore aggressività e reattività per difendere la propria posizione.

”L’arbitro, a seguito delle proteste, ha spiegato a Svilar che l’azione era stata valutata come una perdita di possesso precedente al contatto con Scalvini.

Questa interpretazione, pur rispettabile, non ha placato la rabbia del portiere, che ha ricordato un episodio simile, non sanzionato, nella partita contro il Genoa.

“Contro il Genoa avevo chiaramente commesso fallo e l’avevo ammesso,” ha affermato, “stasera ho subito la stessa situazione.

“L’episodio solleva interrogativi cruciali sull’applicazione delle regole, sulla protezione dei portieri e sull’equilibrio tra la ricerca del fair play e la necessità di tutelare la sicurezza dei giocatori.

Il ruolo del portiere, sempre più dinamico e coinvolto, richiede una revisione delle interpretazioni arbitrali per evitare che un contatto fisico, seppur minimo, possa compromettere l’azione e, potenzialmente, l’intero risultato di una partita.

Il caso Svilar è solo l’ultimo tassello di un dibattito più ampio che chiama in causa l’evoluzione del calcio e la sua regolamentazione.