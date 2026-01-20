Cocciaretto out, Errani-Paolini brillano all’Australian Open

- Advertisement -

L’edizione 2024 dell’Australian Open ha visto l’esito precoce dell’avventura singolare di Elisabetta Cocciaretto, un momento che spezza le aspettative e lascia presagire margini di riflessione per il prosseguimento della sua stagione.

L’azzurra, reduce da un percorso di crescita costante nel panorama del tennis mondiale, si è dovuta arrendere all’austriaca Julia Grabher in un incontro al cardiopalma, risolto in tre set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4.

La partita ha messo in luce le difficoltà di Cocciaretto nell’affrontare una rivale capace di variare il gioco e sfruttare al meglio i momenti di incertezza.

Il primo set, combattuto fino all’ultimo punto, ha visto Grabher imporsi grazie a una maggiore solidità nei momenti cruciali, un dettaglio spesso determinante nei tornei del Grande Slam.

La risposta d’orgoglio di Cocciaretto nel secondo set, con un gioco più aggressivo e una ritrovata sicurezza, testimonia il suo potenziale e la sua resilienza, ma il terzo set ha ribaltato nuovamente la situazione, premiando la maggiore costanza tattica dell’austriaca.

Sul fronte positivo, il doppio femminile italiano ha invece inaugurato un percorso più incoraggiante.

La coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini ha dominato la coppia australiana-cinese composta da Zoe Lumsden e Qianhui Tang, assicurandosi la vittoria con un netto 6-3, 6-2.

Questo risultato non solo conferma la competitività del tandem azzurro, ma sottolinea anche la sinergia e l’intesa che si sono sviluppate tra le due giocatrici, elementi imprescindibili per ambire a risultati di rilievo nel panorama del doppio mondiale.

La combinazione dell’esperienza di Errani, veterana di numerosi tornei del Grande Slam, con la grinta e il talento emergente di Paolini, si presenta come una forza da non sottovalutare nel torneo.

L’eliminazione di Cocciaretto al primo turno, pur rappresentando una delusione, non intacca il percorso di crescita di una giovane tennista che ha dimostrato di possedere margini di miglioramento e la capacità di competere ad alti livelli.

Il successo nel doppio femminile, al contrario, infonde ottimismo e alimenta le speranze di un risultato significativo per l’Italia in questa specialità.

L’Australian Open, con le sue sfide e le sue opportunità, continua a rappresentare un banco di prova importante per il tennis italiano, un laboratorio dove forgiare talenti e coltivare ambizioni.