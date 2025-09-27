sabato 27 Settembre 2025
Comunicazione Non Verbale: Un Mondo Oltre le Parole

Redazione Aosta

“La comunicazione non verbale è un elemento fondamentale della comunicazione umana.

Comprende tutti i segnali che trasmettiamo senza l’uso di parole, come espressioni facciali, linguaggio del corpo, tono di voce e contatto visivo.
Questi segnali possono integrare, contraddire o sostituire la comunicazione verbale.
La comunicazione non verbale è influenzata da fattori culturali e personali.

Comprendere la comunicazione non verbale è cruciale per migliorare le relazioni interpersonali e per una comunicazione efficace.
“—La comunicazione umana si estende ben oltre i confini del linguaggio verbale, immergendosi in un complesso e sfumato universo di segnali non verbali.

Questi elementi, spesso subliminali e operanti a livello inconscio, costituiscono una parte sostanzialmente poco più diLa comunicazione non solo ciò che si elabora:

