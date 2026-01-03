Basilicata: Rilancio Editoria, Sfida per l’Informazione Regionale

La discussione in corso in Basilicata sul futuro dell’editoria rappresenta un’opportunità cruciale per una rielaborazione profonda del ruolo dell’informazione, del giornalismo e della comunicazione pubblica nel contesto regionale.

L’auspicio è che questo confronto, che si configura come un crocevia di interessi e necessità, possa svilupparsi in un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni, a partire dal Presidente della Regione, Vito Bardi, che ha più volte dimostrato una reale sensibilità verso le sfide che il settore si trova ad affrontare.

Una legislazione regionale sull’editoria non può limitarsi a un mero sostegno economico, spesso insufficiente e privo di visione strategica.

Essa deve ambire a promuovere un’informazione di qualità, pilastro fondamentale per la vitalità democratica e lo sviluppo culturale di un territorio.

Ciò implica un investimento diretto nella professionalità del giornalismo, favorendo la creazione di opportunità lavorative stabili e contrastando il fenomeno, sempre più preoccupante, della fuga di talenti, con conseguente impoverimento culturale e sociale.

La riflessione, per essere realmente efficace, deve estendersi all’intero panorama della comunicazione pubblica, un elemento sempre più centrale nel rapporto tra cittadini e istituzioni.

La Regione Basilicata, attraverso la nuova legge, dovrebbe assumere un ruolo proattivo, indirizzando e stimolando l’azione di tutti gli enti pubblici regionali, dalle società partecipate ai Comuni, promuovendo una visione unitaria e coerente.

Un nodo cruciale è rappresentato dall’applicazione della Legge 150 del 2000, che disciplina gli uffici stampa e la comunicazione pubblica.

L’assenza di decreti attuativi ha generato un’applicazione frammentaria e spesso inadeguata, con conseguenze negative sulla trasparenza e sulla qualità dell’informazione istituzionale.

È imperativo rafforzare gli uffici stampa pubblici, dotandoli di personale qualificato e riconoscendone il ruolo strategico nella creazione di una comunicazione efficace e trasparente.

Ciò significa non solo migliorare l’accesso alle informazioni, ma anche contribuire a costruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

La politica ha il dovere di sostenere il mondo dell’informazione lucana, ascoltando le istanze dei giornalisti, degli editori e dei professionisti della comunicazione.

Non si tratta solo di creare un quadro normativo moderno e innovativo, ma di promuovere una cultura della trasparenza, della responsabilità e della partecipazione democratica.

L’obiettivo finale deve essere quello di rafforzare il giornalismo di qualità, tutelare la credibilità delle istituzioni e garantire ai cittadini il diritto inalienabile di essere informati in modo completo, corretto e tempestivo, elementi imprescindibili per una società civile sana e consapevole.

Investire nell’informazione è investire nel futuro della Basilicata.