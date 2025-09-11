Inghilterra, un nuovo ciclo: resilienza e identità sul campo.

L’entusiasmo che circonda la nazionale inglese nelle qualificazioni per i Mondiali trascende il mero risultato: non si tratta più di una semplice progressione, ma di una narrazione in divenire, un’affermazione di identità calcistica che resiste alle assenze e alle incertezze iniziali.

La perfetta tenuta difensiva, un muro impenetrabile che ha mantenuto la porta inviolata in cinque incontri, è un dato di fatto impressionante, ma l’aspetto più significativo è la capacità di adattamento e la profondità di un collettivo che sembra aver interiorizzato un’idea di gioco chiara e condivisa.

L’inattesa nomina di Thomas Tuchel aveva sollevato interrogativi, alimentando un certo scetticismo; tuttavia, la sua gestione si sta rivelando una scommessa vincente.

La sua abilità nel plasmare una squadra competitiva, capace di brillare anche in assenza di giocatori chiave come Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Phil Foden – le cui assenze, in alcuni casi, scelte tattiche mirate e non solo frutto di infortuni – testimonia una visione strategica solida e una capacità di valorizzare talenti spesso sottovalutati.

La demolizione a Belgrado, al Marakana, uno stadio storicamente intriso di significato e carica emotiva, non è solo una vittoria, ma una dichiarazione di intenti.

La superiorità manifestata non si misura unicamente in termini di gol segnati, ma in termini di dominio territoriale, possesso palla e aggressività propositiva.

L’organizzazione difensiva, granitica e attenta a soffocare ogni tentativo avversario, si è dimostrata complementare a un’attacco vario e imprevedibile, capace di sfruttare ogni minima apertura.

Questa nazionale non è una squadra dipendente da singoli fenomeni, bensì un’orchestra ben accordata, dove ogni elemento contribuisce all’armonia del tutto.

La resilienza dimostrata, la capacità di reagire alle avversità e di mantenere alta la concentrazione, sono qualità imprescindibili per affrontare le sfide più impegnative che attendono.

L’affermazione inglese va oltre il mero raggiungimento della qualificazione; rappresenta la nascita di un nuovo ciclo, un’opportunità per riscrivere la storia del calcio inglese e per proiettare il futuro verso traguardi ambiziosi.

L’assenza dei “soliti noti” ha permesso ad altri giocatori di mettersi in mostra, arricchendo ulteriormente il patrimonio di talenti a disposizione del tecnico.

L’immagine dei Tre Leoni che brillano a Belgrado, senza i loro leader abituali, è un potente simbolo di continuità e di una rinnovata fiducia nel potenziale del gruppo.