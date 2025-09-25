Inter, Bonny verso il rientro: focus sul Cagliari e preparazione intensa.

L’Inter si dedica, con intensità crescente, alla fase di preparazione che precede l’impegno di campionato contro il Cagliari, in programma sabato alle ore 20:45.

La squadra nerazzurra, insediata al centro sportivo di Appiano Gentile, sta affinando gli schemi e valutando le condizioni fisiche dei singoli giocatori in vista di un’altra cruciale giornata di stagione.

Un focus particolare è rivolto ad Ange-Yoan Bonny, giovane talento dell’attaccante che sta affrontando un delicato periodo di recupero legato a un infortunio alla caviglia.

Il suo percorso riabilitativo, supervisionato dallo staff medico e tecnico, prevede al momento un programma di allenamento personalizzato, mirato a ottimizzare i tempi di guarigione e a prevenire eventuali ricadute.

La sua presenza in campo, benché non scontata, si prospetta più probabile per la seduta di domani, quando si prevede che possa rientrare nel gruppo e partecipare agli esercizi collettivi.

Questo, a sua volta, aprirebbe la strada alla sua inclusione nella lista dei convocati per la trasferta sarda.

Oltre alle considerazioni individuali, lo staff tecnico, guidato da Cristian Chivu, sta analizzando a fondo le dinamiche di gioco del Cagliari, squadra che, pur navigando in acque agitate in classifica, rappresenta un avversario imprevedibile e motivato.

La sfida si preannuncia quindi complessa, richiedendo un approccio tattico impeccabile e una performance atletica di alto livello.

La trasferta in Sardegna, tradizionalmente ostile per le squadre in visita, impone alla formazione nerazzurra una particolare attenzione alla gestione delle energie e alla concentrazione mentale.

L’obiettivo primario rimane confermare la leadership in campionato e consolidare il percorso verso un ulteriore successo, ma il cammino è costellato di insidie che richiedono massima cautela e determinazione.

L’attenzione è rivolta anche all’evoluzione del sistema di gioco, cercando di trovare nuove soluzioni creative e di sfruttare al meglio le potenzialità di ogni singolo elemento della rosa, in un’ottica di costante miglioramento e crescita collettiva.