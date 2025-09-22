Leo out, Nkunku positivo: Allegri guarda alla Coppa

La questione legata alla condizione fisica di Leo sta generando particolare attenzione in vista degli impegni imminenti.

L’esterno, purtroppo, non sarà disponibile per la partita di domani, una decisione presa per consentirgli un recupero ottimale e mirato.

Il monitoraggio proseguirà nei giorni successivi, giovedì e venerdì, con l’obiettivo di valutare con precisione la sua idoneità a rientrare a disposizione per il Napoli.

Parallelamente, si registrano segnali positivi riguardo a Christopher Nkunku, il quale sembra aver superato il suo infortunio in maniera più rapida del previsto.

Il francese potrebbe addirittura essere impiegato fin dal primo minuto, a testimonianza del suo miglioramento e della fiducia che il tecnico ripone nelle sue capacità.

La partita di domani contro il Lecce, pur rappresentando un impegno nei sedicesimi di Coppa Italia, si configura come un’opportunità strategica per Allegri.

Il tecnico intende sfruttare questo incontro per concedere spazio a quei giocatori che hanno avuto meno opportunità di giocare finora, offrendo loro una vetrina importante per dimostrare il proprio valore e guadagnarsi una maglia da titolare.

Tuttavia, Allegri non intende trascurare l’importanza di ottenere il passaggio del turno.

La Coppa Italia rappresenta un obiettivo realistico e un ulteriore tassello per costruire una stagione di successi.

La partita di domani, quindi, non è solo un’occasione per sperimentare e valorizzare gli elementi meno utilizzati, ma anche un banco di prova per confermare la solidità e la determinazione di una squadra che punta a competere ad alti livelli.

L’attenzione è focalizzata su una gestione intelligente delle energie e una rotazione mirata, senza compromettere l’ambizione di raggiungere l’obiettivo prefissato: avanzare nel percorso coppa e consolidare la posizione in campionato.

La sfida contro il Lecce si preannuncia dunque un incontro complesso, che richiederà equilibrio, concentrazione e una chiara definizione dei ruoli all’interno del progetto tecnico.